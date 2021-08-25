Выборы

Волгоградские политологи высказались о народной программе единороссов

Выборы 25.08.2021 12:16
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25.08.2021 12:16


Основой народной программы партии «Единая Россия», с которой она идет на выборы в Госдуму, станут вопросы поддержки семьи и повышения благосостояния россиян. Этим темам уделил особое внимание президент РФ Владимир Путин во время выступления на втором этапе съезда «ЕР» накануне в Москве.
Комментируя событие, профессор Волгоградского института управления - филиала РАНХиГС, доктор политических наук Алексей Бардаков отметил, что эти же вопросы в приоритете и у волгоградских единороссов. По мнению эксперта, это подтверждается реализацией партийных программ по созданию благоприятной среды и поддержанию социально-экономического развития региона.
«Важно, что перед началом конференции Дмитрий Песков отметил, что Путин долго остается лидером «Единой России», – подчеркнул Бардаков. – И мы видим, что электоральное большинство поддерживает Путина как лидера страны, его решения в международных и внутренних вопросах безопасности и развития». 
Политолог считает, что такая модель проецируется и на региональную политическую карту. «Задачи народной программы приоритетны для волгоградской власти, – отметил Алексей Бардаков. – Андрей Бочаров пользуется поддержкой жителей, которые видят серьезную работу, реальные улучшения в регионе за последние годы, и то, что принимаемые решения полностью отвечают задачам, которые ставит президент».
Доктор политических наук, заведующий кафедрой международных отношений, политологии и регионоведения ВолГУ Сергей Панкратов также отметил, что лидеры в регионах поддерживают делом федеральные инициативы единороссов. «Волгоградская составляющая программы — действительно народная, именно Бочаров побудил местных однопартийцев работать с жителями региона в открытом диалоге, глаза в глаза, а не только через интернет-приемные, обсудить волнующие людей вопросы и собрать их наказы», – прокомментировал Панкратов.
Выборы в Государственную Думу восьмого созыва состоятся 17-19 сентября. В Волгоградской области избирательная комиссия зарегистрировала по одномандатным округам 34 кандидата от 11 партий. В единый день голосования 19 сентября жители региона также выберут глав и новый состав Совета депутатов 31-ого сельского поселения и двух городских поселений. В Светлом Яре состоятся дополнительные выборы депутата думы Светлоярского городского поселения.
Фото: сайт партии «Единая Россия».

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