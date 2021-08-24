



Четверть жителей Южного федерального округа провели летний отпуск так, как хотели, несмотря на пандемию COVID-19. Для 40% пандемия существенно изменила отпускные планы - более трети южан (34%) провели летний отпуск хуже, чем хотели, либо намеренно отказались от поездок из-за опасности заразиться коронавирусом (6%). 35% опрошенных даже не собирались в отпуск этим летом. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

39% опрошенных из тех, у кого был отпуск этим летом, провели его дома или на даче. 22% - на курортах Краснодарского края или в Крыму. Путешествовали летом по России, но без заезда на южные курорты 6%. Лишь 5% опрошенных сумели отдохнуть этим летом за границей. 19% не смогли позволить себе летний отпуск из-за нехватки денег.

53% тех, кто отдохнул этим летом, заявили, что их траты на отпуск оказались в рамках запланированных. 34% потратили на отдых этим летом больше, чем рассчитывали, 13% - меньше.

Отвечая на вопрос о новогодних каникулах, 45% респондентов заявили, что сейчас ничего нельзя планировать заранее. 20% надеются отдохнуть на Новый год в России. 22% уверены, что пандемия до конца этого года не закончится и собираются провести новогодние каникулы дома. 13% жителей ЮФО готовы провести новогодние праздники за границей, если пустят.

Не меньшая неопределенность царит в планах южан относительно летних отпусков 2022 года. 41% собираются определиться не раньше следующей весны. По 14% уже сейчас уверены, что проведут следующее лето дома/на даче и в путешествии по России. 18% планируют поехать на российские курорты. Еще 11% настроены оптимистично и собираются отдохнуть за границей, полагая, что к тому времени уже все откроется. Пока только 2% респондентов твердо заявили, что не будут брать отпуск следующим летом.

*Опрос проводился 18-22 августа 2021 года среди 1000 жителей в возрасте 18-65 лет жителей городов всех регионов России.