



Водитель ВАЗ-2110 доставлен в больницу с травмами в результате ДТП с участием внедорожника Land Cruiser на трассе в Среднеахтубинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, «десятка» опрокинулась в кювет после столкновения с иномаркой.

По предварительным данным, около 16.30 в районе поселка Великий Октябрь водитель Land Cruiser поворачивал налево с трассы, когда водитель ВАЗ-2110 начал обгонять внедорожник. Отечественная машина выехала на встречную полосу, где в правый борт ее ударила иномарка. По факту ДТП проводится проверка.





Авария дополнила печальную статистику ДТП в Среднеахтубинском районе. Треть из них происходят на так называемой «трассе смерти» Краснослободск - Средняя Ахтуба, где с начала 2021 года произошло более 10 столкновений и наездов на пешеходов. Напомним, ранее начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Волгоградской области Александр Степанов сообщил, что за пять месяцев в ДТП на этой дороге пострадали 14 человек, еще один погиб. За прошлый год на трассе Краснослободск – Средняя Ахтуба погибли 6 человек и 38 получили ранения.

В настоящее время в пойме начато строительство новой магистрали - третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу. Новая дорога позволит значительно разгрузить местную трассу, забрав на себя транзитный поток транспорта. Как следствие, сократится и количество ДТП, в том числе со смертельным исходом.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.