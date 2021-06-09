Общество

Треть от всех аварий: в ГИБДД озвучили шокирующую статистку по трассе Волгоград-Краснослободск

Общество 09.06.2021 13:53
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09.06.2021 13:53




В волгоградской госавтоинспекции озвучили неутешительную статистику по трассе Волгоград-Краснослободск в Среднеахтубинском районе. На брифинге начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Волгоградской области Александр Степанов рассказал, что с начала 2021 года на этой дороге произошло 10 ДТП, что составляет 30% от всех аварий в Среднеахтубинском районе. За пять месяцев в ДТП на трассе пострадали 14 человек, еще один погиб, сообщает ИА «Высота 102». За прошлый год на этой дороге погибли 6 человек и 38 получили ранения. Чаще всего здесь происходят столкновения автомобилей и наезды на пешеходов. Летом, когда люди отправляются на дачи и турбазы, количество ДТП с выездом на «встречку» увеличивается. В связи с этим совместно с региональным комитетом транспорта ГИБДД решен вопрос об установке бордюров и организации дополнительных пешеходных переходов.
Особую тревожность вызывает детский травматизм на дороге, который с каждым годом увеличивается, отметил Степанов. Шокирует и перегруженность дороги - она предназначена для пропуска 200-300 машин в сутки, но сейчас трафик составляет около 3-3,5 тысячи автомобилей.
Отвечая на вопрос о том, целесообразно ли расширение трассы или предпочтительнее строительство новой магистрали, главный гаишник Волгоградской области склонился ко второму варианту. Между тем, идею возведения новой трассы в Волго-Ахтубинской пойме начали обсуждать еще в прошлом веке. Строительство моста стартовало в 1996 году, но затянулось: первый пусковой комплекс - мост через Волгу - открыли только в 2009 году. Второй пусковой комплекс - мост через Ахтубу - построили к 2020 году, и теперь предстоит построить третий пусковой комплекс, который соединит эти мосты.
Разработанный проект позволит перенаправить транзитный транспорт, снизить вредные выбросы в атмосферу, уменьшить уровень шума в населенных пунктах и сократить количество дорожно-транспортных происшествий. По существующей трассе будут ездить только местные жители, в то время как транзит пойдет по новой дороге. В рамках первого этапа строительства планируется возведение двух мостовых переходов через ерики и устройство транспортной развязки в районе съезда на Лебяжью поляну. Расширение существующей дороги повлечет снос домов, перенос огромного количество инженерных коммуникаций, изъятие сельскохозяйственных земель и вырубку большого количества деревьев. При этом существующий проект предусматривает снос только 0,2% от общего числа деревьев в природном парке. Большинство из них - перестойные и имеют пороки древесины. Взамен вырубленных зеленых насаждений будут высажены 200 тысяч новых саженцев.

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