Экономика

Московская семья выиграла поездку в Сады Придонья

Экономика 19.08.2021 11:17
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19.08.2021 11:17


Компания «Сады Придонья» для победителей чекового промо организовала семейный тур по индустриальному производству. В прошлом году компания «Сады Придонья» обновила дизайн детской линейки продуктов торговой марки «Сады Придонья kids». Дизайн пачки стал интерактивным. Дети, сканируя QR-код,  играли в игры с дополненной реальностью, примеряли и делали фото в AR-маске. В марте 2021 года игры обновились и впервые были усилены федеральным чековым промо. Каждую неделю разыгрывались  призы – подарочные сертификаты от Спортмастер, OZON и Детский мир. Участники приобретали 3 вкуса любых соков Сады Придонья (формат 200 мл.) и регистрировали чек.
Как сообщила ИА «высота 102» пресс-служба компании, за два месяца в промо-активности приняли участие  порядка 5 000 человек, зарегистрировавших двенадцать тысяч чеков. Обладателем «счастливого билета» и главного приза  – поездки в Сады Придонья стала Анастасия Панферова из города Москвы.
«Путешествие в Сады Придонья для моей семьи стало событием года. Мы впервые посетили город Волгоград, своими глазами увидели настоящие бескрайние сады,  –  поделилась Анастасия Панферова, –  Я подумать не могла, что за пачкой сока в магазине стоит такой титанический труд – ухаживать за каждым деревом в огромных садах, в жару собирать урожай, отслеживать качество на каждом этапе производства. Теперь, когда побывали в Садах Придонья, сок для нас стал ещё вкуснее».
Для победителей компания «Сады Придонья» подготовила насыщенную программу. Гости осмотрели производственно-испытательную лабораторию, складской терминал, поучаствовали в дегустации продукции, посетили яблоневый сад, даже собрали свою корзину яблок нового урожая. Незабываемые впечатления у участников  промо остались от экскурсии по городу-герою Волгограду. Гости посетили одно из семи Чудес России – скульптуру  «Родина мать зовет» памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Анастасия с детьми прогулялись на теплоходе по Волге, а также приготовили настоящую пиццу на мастер-классе от шеф-повара ресторанного комплекса компании Don Appetit. Завершился семейный уикенд отдыхом на реке Дон.
Для компании подобные экскурсии – не просто способ познакомить потребителей с индустриальным производством «Сады Придонья», но и возможность  продемонстрировать гостям практическую реализацию принципа работы компании – «Качество из первых рук!»

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