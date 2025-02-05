ЦГМС: в Волгоградской области похолодает до -14 градусов





В Волгоградской области к концу недели ожидается понижение температуры местами до -14 градусов. Согласно краткосрочному прогнозу Волгоградского ЦГМС, такая температура ожидается в ночь на 7 февраля в отдельных районах и при прояснениях.

Сегодня, 5 февраля, в Волгограде и области существенных осадков не ожидается. Погода будет преимущественно ясной и солнечной. Лишь местами могут выпасть небольшие осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха в регионе поднимется снова до плюсовых отметок днем, в северных районах возможен легкий «минус».

В ночь с 5 на 6 февраля в Волгоградской области возможен небольшой снег, а вот днем в четверг осадков не прогнозируют. При этом автомобилистам в утренние часы нужно быть осторожными – за ночь дороги могут покрыться коркой льда. Ветер к концу недели стихнет – порывы не будут превышать 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью от -7 до -12 градусов при прояснениях, днем 6 февраля – от -1 до -6 градусов.

7 февраля в Волгоградском регионе без существенных осадков. Порывы восточного ветра будут достигать 6 – 14 м/с. Температура воздуха в ночное время – до -14 градусов, днем – до -4 градусов.