Спорт

«Динамо-Синара» выбыло из борьбы за Кубок России

Спорт 05.02.2025 09:18
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05.02.2025 09:18


Волгоградским гандболисткам не удалось повторить прошлогодний успех, когда они стали бронзовыми призерами Кубка России. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу гандбольного клуба «Динамо-Синара», накануне, 4 февраля, в ответном четвертьфинальном матче розыгрыша национального кубка подопечные Евгения Дмитриева уступили «Астраханочке» со счетом 20:26 и не смогли пройти в «Финал четырех» престижного отечественного турнира.


Трибуны небольшого зала ФОК имени Левона Акопяна оказались полными – зрители отчаянно болели за динамовок и до конца надеялись на победу. И, казалось, она действительно где-то рядом. 

Однако в самые ответственные моменты волгоградкам как-будто чего-то не хватало. В концовке первого тайма бело-голубые дважды выходили вперед на два мяча, однако закрепить и продвинуть свой успех у них не получилось. «Астраханочка»  отлично оборонялась, причем первую скрипку у соперниц играла воспитанница волгоградского гандбола Ирина Корнеева. Недаром именно она была признана лучшим игроком встречи в составе гостей. 


Первый тайм завершился вничью - 11:11. И во втором тайме долгое время оппоненты шли мяч в мяч. Лишь в концовке более опытные астраханки сумели оторваться в счете и закрепили окончательную победу. 

Фото «Динамо-Синара» VK.com

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