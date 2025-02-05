Общество

В аэропорту Волгограда у пассажира отобрали подарки из Турции

Общество 05.02.2025 09:13
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05.02.2025 09:13


В аэропорту Волгограда выявили незадекларированный товар в багаже прилетевшего из Стамбула мужчины. Как сообщили ИА «Высота 102» в Астраханской таможне,  пассажир проследовал через «зеленый коридор», заявив тем самым об отсутствии у него товаров для декларирования.
В чемодане среди личных вещей находились 13 новых наручных часов (мужских и женских) и 11 украшений (серьги, браслеты, подвески, колье). Все товары китайского производства были в упаковочных фирменных коробках. По словам владельца товаров, все изделия он планировал подарить друзьям и родственникам. А о необходимости декларирования он не знал.

Однако количество товаров превышало обычную потребность волгоградца  и членов его семьи. Поэтому он должен был подать декларацию и оплатить таможенную пошлину. 
Товар изъят до решения суда. В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 статьи 16.2 КоАП России.
Фото Астраханской таможни

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