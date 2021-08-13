



В совершении пяти эпизодов преступной деятельности обвиняется 37-летний безработный житель Камышина, который постоянно покушался на автомобиль бывшей супруги. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, мужчина предстанет перед Камышинским городским судом по обвинению в умышленном повреждении чужого имущества, угонах, похищении важных личных документов и невыплате алиментов.

Первый эпизод преступной деятельности, по данным дознавателей, камышанин совершил в конце 2020 года. Он прибыл на работу к бывшей супруге, где между ними произошел конфликт. Женщина отказалась дать ему ключи от своей личной автомашины "ВАЗ-21115", после чего обвиняемый запрыгнул на капот, оставив вмятины и повреждение лакокрасочного покрытия. О данном факте потерпевшая сообщила в полицию. Через месяц, в январе текущего года, женщина пришла к правоохранителям с заявлением об угоне машины.

Подозреваемого удалось установить без труда, и причастным вновь оказался экс-супруг. Прогуливаясь возле дома бывшей жены он увидел ее автомобиль и решил им воспользоваться. С помощью отвертки он запустил двигатель и добраться до своего дома, не поставив в известность законную владелицу. Сотрудники полиции задержали угонщика и вернули автомашину заявительнице. Спустя четыре дня в отношении мужчины было возбуждено уже третье уголовное дело - он снова угнал машину бывшей жены.

Четвертое уголовное дело в отношении жителя Камышина было возбуждено полицейскими уже по факту кражи. Спустя две недели после серии угонов у бывшей супруги, обвиняемый ранним утром решил погреться в салоне автомашины "ВАЗ-2107", принадлежащей соседу. Дверца оказалось не запертой до конца, и злоумышленнику не составило труда поникнуть в салон, откуда он, несмотря на сработавшую сигнализацию, похитил файл с документами владельца. Как позже признался обвиняемый, так он хотел проучить соседа за ранее возникшую между ними конфликтную ситуацию.

Список возбужденных в отношении камышанина уголовных дел пополнился заявлением от бывшей супруге о невыплате им алиментов на сумму более 50 тысяч рублей на двоих несовершеннолетних сыновей.



