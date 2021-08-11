Общество 11.08.2021 17:18
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11.08.2021 17:18
На территории Букановского сельского поселения Кумылженского района Волгоградской области объявлен карантин в связи с выявленным очагом АЧС. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление, подписанное и.о губернатора Волгоградской области Александром Дорждеевым, проводится и комплекс других профилактических мероприятий. Так, запрещен въезд и выезд транспортных средств, оборот животных и животноводческой продукции, а также охота на диких кабанов.
Ранее сообщалось о том, что в водоеме в хуторе Еланский Кумылженского района были обнаружены мертвые свиньи. Также была обнародована информация о найденных в окрестных лесах трупах диких животных. Сначала в администрации Букановского сельского поселения и в районной станции по борьбе с болезнями животных отрицали данную информацию. Однако затем на ветстанции признали факт обнаружения двух мертвых свиней в озере. У павших животных были взяты образцы тканей, результаты исследований оказались неутешительными – свиньи погибли от АЧС.
Напомним, на днях в Волгоградской области были зафиксированы вспышки африканской чумы свиней в двух населенных пунктах – в поселке Стандартный Среднеахтубинского района и в хуторе Ендовский Серафимовичского района. Проводятся мероприятия по изъятию свиней в личных подсобных хозяйствах и на других территориях, попавших в угрожаемую зону: в хуторе Заяр, в рабочем поселке Средняя Ахтуба и в хуторе Клетско-Почтовский. Владельцам скотины обещают выплатить компенсации за потерянное поголовье.
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