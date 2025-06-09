«Горела и взрывалась»: в ЖК Волгограда на глазах жильцов дотла выгорела машина

Сегодня, 9 июня, в микрорайоне «Родниковая долина» в Советском районе Волгограда дотла сгорел автомобиль. Как сообщает V102.RU, очевидцы происшествия сняли пожар на видео.
По их словам, автомобиль загорелся у трехэтажки по улице Добрушина.
На кадрах видно, как возле многоквартирного дома горит машина, а жители издалека наблюдают за происходящим. Пожар сопровождается звуками взрыва.
По данным ГУ МЧС России по региону, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 17:33.
- Горел по всей площади автомобиль. Пожарные подразделения 8-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 17:47, - сообщили в ведомстве. – Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки автомобиля.
Погибших и пострадавших нет.
Видео: Короче, Волгоград / t.me