Происшествия

«Горела и взрывалась»: в ЖК Волгограда на глазах жильцов дотла выгорела машина

Происшествия 09.06.2025 21:48
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09.06.2025 21:48



Сегодня, 9 июня, в микрорайоне «Родниковая долина» в Советском районе Волгограда дотла сгорел автомобиль. Как сообщает V102.RU, очевидцы происшествия сняли пожар на видео.

По их словам, автомобиль загорелся у трехэтажки по улице Добрушина.

На кадрах видно, как возле многоквартирного дома горит машина, а жители издалека наблюдают за происходящим. Пожар сопровождается звуками взрыва.

По данным ГУ МЧС России по региону, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 17:33.

- Горел по всей площади автомобиль. Пожарные подразделения 8-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 17:47, - сообщили в ведомстве. – Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки автомобиля.

Погибших и пострадавших нет.

Видео: Короче, Волгоград / t.me

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