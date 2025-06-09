«Царицынская опера» представила «Пиковую даму» с приглашённым солистом московского театра





На сцене театра «Царицынская опера» в рамках фестиваля «Оперный альянс» с большим успехом прошла постановка гениальной оперы П.И. Чайковского «Пиковая дама» (12+), оставив незабываемые впечатления у зрителей. Главным событием вечера стало блистательное исполнение партии Германа приглашенным солистом Виталием Серебряковым, тенором Московского музыкального театра «Геликон-опера» под руководством Дмитрия Бертмана. За дирижерским пультом в этот вечер находился лауреат Всероссийского конкурса, лауреат Государственной премии Волгоградской области, главный дирижёр и директор театра «Царицынская опера» Сергей Гринев.

Опера «Пиковая дама», признанная вершиной оперного творчества Чайковского, предстала перед волгоградской публикой во всем своем величии. Захватывающая и трагичная история любви Лизы и Германа, ставшего жертвой карточного азарта,никого не оставила равнодушным. Виталий Серебряков, известный своим глубоким пониманием ролей и ярким вокалом, сумел передать весь спектр чувств главного героя – от страстной любви до безумия, вызванного одержимостью тайной трех карт.





Партия Германа в «Пиковой даме» – одна из наиболее трудных и харизматических ролей в оперном репертуаре. Виталий Серебряков, обладающий мощным и выразительным тенором, не только справился с вокальными сложностями, но и смог создать запоминающийся образ, проникнутый психологизмом и драматизмом. Разделив сцену с артистами театра «Царицынская опера», он органично вписался в постановку и подарил зрителям незабываемый вечер.

В послужном списке Виталия Серебрякова значатся такие яркие партии, как Канио из оперы «Паяцы», Хосе из «Кармен», Калаф из «Турандот», Герман из «Пиковой Дамы», Дон Жуан из «Каменного гостя», Самозванец-Юродивый из «Бориса Годунова», Радамес из «Аиды» и другие. Его опыт и мастерство позволили ему с головой окунуться в образ Германа, продемонстрировав его противоречивость и глубину.

— Благодарен за приглашение в театр «Царицынская опера», меня скрупулезно ввели в спектакль и очень тепло приняли в свой дружный и профессиональный коллектив, — поделился эмоциями Виталий Серебряков. — Думаю, что мне удалось максимально достоверно донести до зрителей образ моего героя. «Пиковая дама» – одна из сложнейших опер, требующая огромной физической и эмоциональной отдачи, это настоящий марафон. Мне кажется, что Чайковский писал эту оперу, задумывая синтез тенора и баритона для партии Германа, поэтому её часто исполняют баритональные тенора, которых не так много. Мне повезло, что в прошлом я был баритоном, и это помогает мне раскрыть всю глубину этой партии. Я постоянно работаю над образом Германа, совершенствую вокальную технику.И знаете, эту постановку словно окутывает мистика. Перед репетициями и спектаклями всегда что-то происходит – то часы упадут, то какие-то метаморфозы случаются… Это философская, мистическая и, пожалуй, самая фундаментальная и целостная опера П.И. Чайковского.





Опера «Пиковая дама» в театре «Царицынская опера» была поставлена режиссером Григом Скоморовски, автором многих музыкальных, театральных и концертных проектов в России и за рубежом. В работе над проектом принимала участие международная команда, состоящая из художников, сценографов, инженеров, хореографов. Особое внимание было уделено сценографии: на сцене практически не использовалась бутафория – мебель, рояль, кованые ворота, разводные мосты, скульптуры, напольные часы, инвалидная коляска графини, электрический камин – все было настоящим. Эффект «сцены на сцене» позволил зрителям одновременно наблюдать за различными действиями, происходящими на разных уровнях сценического пространства. Напомним, что первый показ «Пиковой дамы» в «Царицынской опере» был назначен на особенную дату – пятницу 13-е (декабрь 2019 года).

Главные партии в спектакле исполнили: Лиза – Татьяна Баласанова, графиня – Наталья Филиппова, граф Томский (Златогор) – Руслан Сигбатулин, князь Елецкий – Максим Орёл, Прилепа – Ирина Дмитрова, Сурин – Артак Манукян и другие.

Для Татьяны Баласановой исполнение партии Лизы стало дебютом:

— Моя героиня – одна из главных фигур оперы «Пиковая дама» П.И. Чайковского, она воплощение невинности, чистоты и трагической судьбы.Молодая девушка, которая живёт в мире, где чувства подавлены и ограничены строгими рамками воспитания. Для меня эта девочка несчастная, послушная и поклоняющаяся своей бабушке. В её сердце бушуют страсти, но она не смеет их выразить и не может понять себя. Выдержать все вокальные испытания, передать всю гамму чувств и эмоций, всё горе Лизы – огромная ответственность и непростая задача.

—Люблю такие роли, в которых можно показывать героя с разных сторон, раскрыть характер более глубоко и целостно,— отметил Руслан Сигбатулин, исполнивший на сцене Томского. — Она мне более интересна, чем партия Елецкого, которую мне приходилось исполнять много раз. У русской души действительно непростой размах, который отражается в нашей музыке.

Показ спектакля стал значимым событием фестиваля «Оперный альянс» и подарил зрителям незабываемые впечатления от соприкосновения с классикой русской оперы в исполнении лучших артистов.

Фото предоставлено пресс-службой театра

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