Волгоградцы потратили на 6 видов платных услуг 64 млрд рублей

Объем платных услуг, оказанных населению Волгоградской области за январь-апрель 2025 года, составил 79,5 миллиарда рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, это на 2% больше, чем было в аналогичном периоде 2024 года.
При этом на шесть видов платных услуг жители региона потратили около 64 миллиардов, или 80% от общего объема.
В структуре бытовых услуг волгоградцам чаще всего приходилось тратиться на ремонт машин, жилья, а также на походы к парихмахерам и к косметологам.
Фото V102.RU (архив)