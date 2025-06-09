«Холодильники потекли, а продукты протухли»: в Волгограде МКД на пр. Ленина спасают от блэкаута





В Центральном районе Волгограда жильцы многоквартирного дома №53 на пр. Ленина в летний зной остались без электроэнергии. Как сообщает ИА «Высота 102», свет исчез в воскресенье, однако вот уже сутки волгоградцы не могут добиться ни от ресурсоснабжающей, ни от управляющей организаций ответа, когда же поломка будет устранена.







- Вы видели, что сейчас происходит на улице? Пекло ужасное. Температура 35 °С в тени, на солнце – к 45 °С подбирается. Здесь же в самом центре города многоквартирный дом находится без света. Холодильники потекли, продукты у многих уже протухли. Ночью приходится включать фонарики и зажигать свечи. Средневековье какое-то, - рассказала жительница дома.

По словам собственников, произошедшему предшествовала ещё одна авария.

- Несколько дней назад дом также был обесточен. Тогда энергетики приезжали и вроде бы «кинули» времянку. Но, похоже, и с ней что-то случилось, - продолжает волгоградка.

Пятиэтажка на пр. Ленина – бывшее общежитие. Как и практически во всех такого рода объектов в Волгограде, в доме немало коммунальных проблем, однако в этот раз отключение оказалось не связано с внутренними коммуникациями.

- Мы бы и рады помочь жильцам, но ничего не можем сделать. Проблема на стороне сетевой организации. На дом не подаётся фаза. Собственно, из-за этого и перестали у жильцов работать электроприборы, - прокомментировал журналистам ситуацию директор обслуживающей дом организации.

При этом восстановительные работы осложняются путаницей с собственником вышедшего из строя участка сетей.

- Насколько мне известно, кто-то украл кабель. При этом сейчас сетевая компания пытается понять, кому он принадлежал и кто должен его ремонтировать, - добавил руководитель.

Во время подготовки материала стало известно о том, что энергетики приняли решение временно запитать объект от генератора.

- Произошло технологическое нарушение на кабельной линии, питающей многоквартирный дом. В ближайшее время электроснабжение по адресу будет обеспечено от передвижного резервного источника электроснабжения, - подчеркнули в пресс-службе «Россети Юг».

Отметим, в настоящее время работы по восстановлению целостности линии продолжаются.

Фото и видео: жильцы дома №53 на пр. Ленина