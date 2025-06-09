Общество

Волгоградца арестовали за пьяную езду без прав на электровелосипеде

Общество 09.06.2025 17:46
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09.06.2025 17:46


В Дзержинском районе Волгограда полицейские привлекли к ответственности велосипедиста. Как сообщает ИА «Высота 102», 8 июня мужчина передвигался по бульвару 30-летия Победы в пьяном виде на электровелосипеде.

Волгоградец, проезжая по автомобильной дороге, не справился с управлением и упал, врезавшись в бордюр. Пришедшие на помощь пострадавшему прохожие заметили неадекватное состояние мужчины и вызвали полицию.

- Инспекторы дорожно-патрульной службы направили водителя электровелосипеда на освидетельствование, подтвердившее факт состояния алкогольного опьянения. Кроме того, при проверке документов было установлено, что мужчина был без водительских прав, — рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении. Во время судебного заседания протрезвевший вину признал, пояснив, что не знал, что для управления такого рода транспортным средством нужны документы.

Отметим, решением суда волгоградцу назначено наказание в виде 10 суток административного ареста. Постановление может быть обжаловано.

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