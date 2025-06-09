В Волгограде обновили оргкомитет молодежного фестиваля #ТриЧетыре

В состав организационного комитета по подготовке ежегодного фестиваля молодежи в Волгоградской области внесены изменения. Как сообщает V102.RU, соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Бочаров.

Так, согласно опубликованному документу, из состава оргкомитета выведены 13 человек, в числе которых чиновники, которые покинули свои должности. В новом составе теперь будут работать, в частности, руководитель созданного в этом году облкоммолодежи Ирина Муравьева, первый замгубернатора Валерий Бахин, несколько специалистов по работе с молодежью и студентов волгоградских вузов, новый председатель комитета по культуре Волгоградской области Светлана Сафронова и др. Всего в состав оргкомитета введено 17 человек.

Напомним, что в этом году участниками молодежного фестиваля станут гости из 15 стран, в том числе Казахстана, Белоруссии и Сербии. Планируют посетить Волгоград жители Крыма, Севастополя, ДНР и ЛНР, а также Херсона и Запорожья.