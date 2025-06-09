В Михайловке простятся с погибшим на СВО бойцом с позывным «Еж»

В Михайловке Волгоградской области простятся с Владимиром Просвировым, погибшим на СВО. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на местные паблики, Владимиру было 50 лет.
Одна из дочерей Владимира разыскивала своего папу, когда он перестал выходить на связь в апреле 2025 года.
- Просвиров Владимир Андреевич с позывным «Еж» ушел на боевое задание в ночь с 18 на 19 апреля. С 19 апреля числится пропавшим без вести, - писала женщина в группе поиска бойцов СВО.
К сожалению, гибель мужчины подтвердилась.
Известно, что Владимир Просвиров воевал в составе отдельного добровольческого батальона «Шторм». У него осталась семья – жена, дочери и внучка.
Похоронят михайловца завтра, 10 июня.