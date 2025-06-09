Волгоградке грозит 15-летний срок за убийство мужа-ревнивца





Прокуратура направила в суд уголовное дело об убийстве 48-летнего волгоградца. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина погиб от руки собственной супруги.

- 26 февраля 2025 года обвиняемая во время совместного времяпрепровождения поссорилась со своим 48-летним супругом. Мужчина грубо выражался в адрес женщины, подозревая ее в измене, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Женщина посчитала упрёки мужа беспочвенными и решила поставить в скандале кровавую точку. Она взяла кухонный нож и нанесла ревнивцу несколько ударов в грудь. В результате мужчина от полученных травм скончался.

Отметим, ещё на этапе следствия жена признала свою вину. В настоящее время все материалы направлены в суд. За убийство ей грозит лишение свободы на срок до 15 лет.