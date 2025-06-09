Расследования

Волгоградке грозит 15-летний срок за убийство мужа-ревнивца

Расследования 09.06.2025 12:45
0
09.06.2025 12:45


Прокуратура направила в суд уголовное дело об убийстве 48-летнего волгоградца. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина погиб от руки собственной супруги.

- 26 февраля 2025 года обвиняемая во время совместного времяпрепровождения поссорилась со своим 48-летним супругом. Мужчина грубо выражался в адрес женщины, подозревая ее в измене, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Женщина посчитала упрёки мужа беспочвенными и решила поставить в скандале кровавую точку. Она взяла кухонный нож и нанесла ревнивцу несколько ударов в грудь. В результате мужчина от полученных травм скончался.

Отметим, ещё на этапе следствия жена признала свою вину. В настоящее время все материалы направлены в суд. За убийство ей грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
09.06.2025 15:13
Расследования 09.06.2025 15:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.06.2025 21:26
Расследования 08.06.2025 21:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.06.2025 16:31
Расследования 08.06.2025 16:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.06.2025 14:42
Расследования 08.06.2025 14:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.06.2025 14:01
Расследования 08.06.2025 14:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.06.2025 12:02
Расследования 08.06.2025 12:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.06.2025 10:20
Расследования 07.06.2025 10:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.06.2025 21:07
Расследования 06.06.2025 21:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.06.2025 20:33
Расследования 06.06.2025 20:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.06.2025 16:19
Расследования 06.06.2025 16:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.06.2025 14:59
Расследования 06.06.2025 14:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.06.2025 14:48
Расследования 06.06.2025 14:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.06.2025 11:56
Расследования 06.06.2025 11:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.06.2025 10:52
Расследования 06.06.2025 10:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.06.2025 09:41
Расследования 06.06.2025 09:41
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:35
В Волгограде сеть магазинов «Полцены» задолжала сотрудникам зарплату за два месяцаСмотреть фотографии
15:13
«Внимание, розыск!»: появилась ориентировка на сбежавшего под Волгоградом контрактникаСмотреть фотографии
14:51
В ЦПКиО назвали дату открытия бассейна «Лагуна» на месте каткаСмотреть фотографии
14:44
«Жуткая вонь и дым столбом»: под окнами 9-этажки в Волгограде загорелась свалкаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:41
В Волгограде Валерия Кроман покинула пост главы Центрального районаСмотреть фотографии
14:04
«Дважды оттуда возвращался»: экс-боец СВО из Волгоградской области погиб в ДТП под КраснодаромСмотреть фотографии
13:33
Экосовет изучил этапы системы обращения с ТКО в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:21
И так сойдет? В Волгограде перепутали буквы в названии нового ресторанаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:14
В Волгограде силовики вновь нагрянули в ночные клубыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:09
Розыск бежавшего из части контрактника продолжается в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:45
Волгоградке грозит 15-летний срок за убийство мужа-ревнивцаСмотреть фотографии
12:11
Андрей Бочаров призвал волгоградцев к бдительности на фоне терактов в соседних регионахСмотреть фотографии
12:10
В Михайловке простятся с погибшим на СВО бойцом с позывным «Еж»Смотреть фотографии
12:05
«Нам здесь жить»: волжские пивовары продолжают благоустраивать городские пространстваСмотреть фотографии
11:27
В Волгограде на ул. Хиросимы камеры засняли вылетевшего с дороги дрифтераСмотреть фотографииCмотреть видео
11:12
Два рейса в Волгоград из Москвы задерживаются 9 июняСмотреть фотографии
10:51
«Блохи заели»: в Волгограде перенесли расселение разваливающегося домаСмотреть фотографии
10:41
17-летняя волгоградка задержана полицией за работу на побегушках у аферистовСмотреть фотографии
10:15
Володин: 96% детей мигрантов провалили тестирование при зачислении в школыСмотреть фотографии
09:48
Больше половины ВИЧ-инфицированных волгоградцев сидели на иглеСмотреть фотографии
09:47
Волгоградское УФСБ задержало адвоката за махинации с земельными паямиСмотреть фотографии
08:59
В Волгоградской области ИИ обнаружил 2,6 тонны сомнительного молокаСмотреть фотографии
08:39
РИА Рейтинг: средней зарплаты волгоградцев хватит на 933 литра бензинаСмотреть фотографии
08:00
У волгоградцев началась трехдневная неделяСмотреть фотографии
21:26
Telegram: сбежавшего из части контрактника ищут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:20
«‎О таком мечтал каждый мальчишка‎»: волгоградец собрал удивительную коллекцию советских машинокСмотреть фотографии
20:40
В поселке Волгограда разыскивают 70-летнего пенсионераСмотреть фотографии
20:00
Бастрыкин отреагировал на обращения жителей ветхой девятиэтажки на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
19:32
В аэропорту Волгограда отменены рейсы из-за непогоды в МосквеСмотреть фотографии
18:07
«Вся в трупных пятнах»: волгоградские фермеры рассказали о наводнении рынка гнилой клубникойСмотреть фотографии
 