Гидрометцентр России повысил до оранжевого уровень погодной опасности в Волгоградской области, что означает вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба, сообщает V102.RU со ссылкой на метеорологическое учреждение страны.

Согласно прогнозу, до 02 ч. 12 июня в отдельных северо-восточных, юго-западных, во всех юго-восточных районах и в Волгограде сохранится чрезвычайная пожароопасность - 5 класс горимости. В отдельных северо-восточных, центральных и юго-западных районах высокая пожароопасность - 4 класс.

Также местами ожидаются грозы и порывы ветра до 15-18 м/с.

По данным Волгоградского ЦГМС, 10 июня в Волгограде существенных осадков не предвидится. Ночью подует юго-восточный ветер 4-9 м/с, днем западной четверти 7-12 м/с. В ночные часы будет +20...+22º, днем +33...+35º.

В районах области ночью местами возможен небольшой дождь. Утром и днем в отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер ночью юго-восточный 4-9 м/с, днем западной четверти 7-12 м/с, при грозах с порывами до 15-18 м/с.

В ночные часы ожидается +17...+22º, при прояснении до +14º; днем +30...+35º, в отдельных северо-западных районах +26...+31º.

Отметим, что сегодня волгоградцы фиксировали днем на остановочных табло шокирующие температуры, которые подбирались к +70 и даже выше. Информационные конструкции не выдерживали активного палящего солнца, нагревались и зависали.

Фото из архива V102.RU