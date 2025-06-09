Экономика

Экосовет изучил этапы системы обращения с ТКО в Волгоградской области

Экономика 09.06.2025 13:33
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09.06.2025 13:33


Производственная экскурсия по мусоросортировочному комплексу в городе Волжском прошла для представителей Экологического совета при Волгоградской областной думе, парламентского комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды во главе с председателем Ириной Соловьевой. 
Участники Экологического совета смогли своими глазами увидеть все этапы сортировки коммунальных отходов – от разгрузки до отправки на вторичную переработку.


– Все отходы, которые генерирует население, должны проходить сортировку, поэтому вопрос обращения и утилизации ТКО на данный момент занимает важное место в нашей текущей деятельности. Мы проводим такие мероприятия с Экосоветом, чтобы выстраивать общее видение задач и формировать цели на дальнейшую работу, – рассказал о ситуации первый заместитель директора филиала регоператора «ЭкоЦентр» Рашид Тугушев.
В ходе производственной экскурсии представители регионального оператора по вывозу ТКО рассказали представителям совета о классах опасности отходов, обратили внимание на маркировку этикеток, а также показали конечные результаты переработки отходов в новую продукцию.
– Мы стараемся регулярно проводить подобные экскурсии в качестве просветительской работы. Стараемся подробно рассказать обо всех этапах процесса переработки отходов с целью формирования эко-привычек у жителей региона, – пояснил начальник службы эксплуатации мусороперерабатывающего комбината Роман Руденко. 
Отметим, что на волжском мусоросортировочном комплексе регулярно проходят экскурсии, где наглядно объясняют систему обращения с отходами, с демонстрацией всех этапов сортировки твердых коммунальных отходов. Кроме того, волгоградские студенты вузов и ссузов ежегодно проходят практику на предприятии для получения квалификации, а для школьников и воспитанников детсадов проходят увлекательные экоуроки в рамках «Школы экологической грамотности» где ребята узнают о раздельном сборе и утилизации всех видов отходов. 
Видео: Вячеслав Тимиров

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