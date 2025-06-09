«Жуткая вонь и дым столбом»: под окнами 9-этажки в Волгограде загорелась свалка





Сегодня, 9 июня, пожарные тушили охваченную огнем свалку у дома №13 по улице Триумфальная в Волгограде. Как сообщили V102.RU местные жители, из-за пожара дышать в квартирах стало невозможно.

- Пришлось наглухо закрывать окна и балконные двери из-за жуткой вони и дыма. На место прибыли пожарные, - сообщили очевидцы.

По данным ГУ МЧС России по региону, сообщение о пожаре в Краснооктябрьском районе поступило на пульт оперативного дежурного в 13:21. Горел мусор на площади 100 кв.м. Пожарные подразделения 2-й пожарно-спасательной части ликвидировали возгорание за 17 минут - в 13:38.

По предварительным данным, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем. Погибших и пострадавших нет.

Видео: Волгоград с огоньком / t.me