И так сойдет? В Волгограде перепутали буквы в названии нового ресторана

На Центральной набережной Волгограда в вывеске нового ресторана «Хванч» допустили ошибку, перепутав буквы местами. Как сообщает V102.RU, оплошность тех, кто составлял из букв слова и выкладывал их на фасаде, заметили местные жители.

- Как вы думаете, какой это ресторан? Непонятно, - задаются вопросом горожане, которые заметили ошибку.





Отметим, что буквы перепутаны в слове «грузинский», где на месте гласной «И» оказалась буква «Й», обозначающая согласный звук.

Ранее орфографическая ошибка была замечена в Волгограде на месте въезда в поселок Царицын, который на знаке обозначили как «Царицин». Табличку с ошибкой быстро демонтировали и заменили на новую с правильным написанием через «Ы».

Видео: читатели V102.RU