Жителей городов Камышин и Михайловка Волгоградской области лишили гражданства России за уклонение от прохождения военной службы. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, ранее выданные им паспорта граждан Российской Федерации изъяты и признаны недействительными.

– 38-летний и 44-летний мужчины, ранее приобрели российское гражданство в соответствии с действующим Федеральным законом. Однако в нарушение Конституции России, норм законодательства они проигнорировали требования об обязательной постановке в течение двух недель на воинский учет, – объяснили в пресс-службе Главка МВД.





Волгоградцам также напомнили, что 8 августа 2024 года президентом был подписан закон № 281-ФЗ «О внесении изменений в статью 47 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» и статью 22 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».

– С этой даты одним из оснований прекращения гражданства Российской Федерации является сообщение заведомо ложных сведений в отношении обязательства соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательства Российской Федерации, выразившееся в неисполнении обязанности по первоначальной постановке на воинский учет. Согласно статьи 10 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» при приобретении гражданства Российской Федерации (для граждан, подлежащих постановке на воинский учет), необходимо явиться в двухнедельный срок в военный комиссариат или в недельный срок подать заявление через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) со дня наступления указанных событий в военный комиссариат для постановки на воинский учет, – уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области