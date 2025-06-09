В ЦПКиО назвали дату открытия бассейна «Лагуна» на месте катка





В Центральном парке культуры (ЦПКиО) в Волгограде с наступлением жары открывается бассейн на территории зимнего катка. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе парка, место отдыха начнет работу 10 июня.

В парке уточнили, что перед открытием бассейн прошел комплексную модернизацию санврачами.

В распоряжении отдыхающих – сам бассейн с отдельным местом для малышей, шезлонги, раздевалки для переодевания, душевые кабинки, туалеты, навесы от солнца, урны, прокат инвентаря.

– Перед началом летнего сезона вокруг бассейна технические службы полностью заменили покрытие дорожек и бортиков на травмобезопасный и прочный материал, модернизировали систему водоподготовки, которая обеспечивает непрерывную циркуляцию воды. Накануне открытия в соответствии с требованиями проведена процедура исследования проб воды и смывов с поверхностей и получены разрешительные документы, – сообщили в пресс-службе парка.

Время работы бассейна – с 10:00 до 20:00. Входной билет в будние дни на три часа стоит 400 рублей, в выходные – 500 рублей. Есть возможность приобрести дополнительный час пребывания, а также безлимитный билет на весь день за 600 и 900 рублей в будние и выходные дни соответственно.

С 20:00 до 22:00 в бассейне можно будет арендовать сапы и зорбы.

Фото: пресс-служба ЦПКиО