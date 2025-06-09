Общество

В ЦПКиО назвали дату открытия бассейна «Лагуна» на месте катка

Общество 09.06.2025 14:51
0
09.06.2025 14:51


В Центральном парке культуры (ЦПКиО) в Волгограде с наступлением жары открывается бассейн на территории зимнего катка. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе парка, место отдыха начнет работу 10 июня. 

В парке уточнили, что  перед открытием бассейн прошел комплексную модернизацию санврачами. 

В распоряжении отдыхающих – сам бассейн с отдельным местом для малышей, шезлонги, раздевалки для переодевания, душевые кабинки, туалеты, навесы от солнца, урны, прокат инвентаря.

– Перед началом летнего сезона вокруг бассейна технические службы полностью заменили покрытие дорожек и бортиков на травмобезопасный и прочный материал, модернизировали систему водоподготовки, которая обеспечивает непрерывную циркуляцию воды. Накануне открытия в соответствии с требованиями проведена процедура исследования проб воды и смывов с поверхностей и получены разрешительные документы, – сообщили в пресс-службе парка. 

Время работы бассейна – с 10:00 до 20:00. Входной билет в будние дни на три часа стоит 400 рублей, в выходные – 500 рублей. Есть возможность приобрести дополнительный час пребывания, а также безлимитный билет на весь день за 600 и 900 рублей в будние и выходные дни соответственно.

С 20:00 до 22:00 в бассейне можно будет арендовать сапы и зорбы.  

Фото: пресс-служба ЦПКиО 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
09.06.2025 15:35
Общество 09.06.2025 15:35
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2025 13:21
Общество 09.06.2025 13:21
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2025 13:14
Общество 09.06.2025 13:14
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2025 12:10
Общество 09.06.2025 12:10
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2025 12:05 Реклама
Общество 09.06.2025 12:05 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
09.06.2025 11:12
Общество 09.06.2025 11:12
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2025 10:51
Общество 09.06.2025 10:51
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2025 10:15
Общество 09.06.2025 10:15
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2025 09:25
Общество 09.06.2025 09:25
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2025 08:59
Общество 09.06.2025 08:59
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2025 08:00
Общество 09.06.2025 08:00
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2025 20:40
Общество 08.06.2025 20:40
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2025 20:00
Общество 08.06.2025 20:00
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2025 19:32
Общество 08.06.2025 19:32
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2025 18:07
Общество 08.06.2025 18:07
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:35
В Волгограде сеть магазинов «Полцены» задолжала сотрудникам зарплату за два месяцаСмотреть фотографии
15:13
«Внимание, розыск!»: появилась ориентировка на сбежавшего под Волгоградом контрактникаСмотреть фотографии
14:51
В ЦПКиО назвали дату открытия бассейна «Лагуна» на месте каткаСмотреть фотографии
14:44
«Жуткая вонь и дым столбом»: под окнами 9-этажки в Волгограде загорелась свалкаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:41
В Волгограде Валерия Кроман покинула пост главы Центрального районаСмотреть фотографии
14:04
«Дважды оттуда возвращался»: экс-боец СВО из Волгоградской области погиб в ДТП под КраснодаромСмотреть фотографии
13:33
Экосовет изучил этапы системы обращения с ТКО в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:21
И так сойдет? В Волгограде перепутали буквы в названии нового ресторанаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:14
В Волгограде силовики вновь нагрянули в ночные клубыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:09
Розыск бежавшего из части контрактника продолжается в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:45
Волгоградке грозит 15-летний срок за убийство мужа-ревнивцаСмотреть фотографии
12:11
Андрей Бочаров призвал волгоградцев к бдительности на фоне терактов в соседних регионахСмотреть фотографии
12:10
В Михайловке простятся с погибшим на СВО бойцом с позывным «Еж»Смотреть фотографии
12:05
«Нам здесь жить»: волжские пивовары продолжают благоустраивать городские пространстваСмотреть фотографии
11:27
В Волгограде на ул. Хиросимы камеры засняли вылетевшего с дороги дрифтераСмотреть фотографииCмотреть видео
11:12
Два рейса в Волгоград из Москвы задерживаются 9 июняСмотреть фотографии
10:51
«Блохи заели»: в Волгограде перенесли расселение разваливающегося домаСмотреть фотографии
10:41
17-летняя волгоградка задержана полицией за работу на побегушках у аферистовСмотреть фотографии
10:15
Володин: 96% детей мигрантов провалили тестирование при зачислении в школыСмотреть фотографии
09:48
Больше половины ВИЧ-инфицированных волгоградцев сидели на иглеСмотреть фотографии
09:47
Волгоградское УФСБ задержало адвоката за махинации с земельными паямиСмотреть фотографии
08:59
В Волгоградской области ИИ обнаружил 2,6 тонны сомнительного молокаСмотреть фотографии
08:39
РИА Рейтинг: средней зарплаты волгоградцев хватит на 933 литра бензинаСмотреть фотографии
08:00
У волгоградцев началась трехдневная неделяСмотреть фотографии
21:26
Telegram: сбежавшего из части контрактника ищут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:20
«‎О таком мечтал каждый мальчишка‎»: волгоградец собрал удивительную коллекцию советских машинокСмотреть фотографии
20:40
В поселке Волгограда разыскивают 70-летнего пенсионераСмотреть фотографии
20:00
Бастрыкин отреагировал на обращения жителей ветхой девятиэтажки на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
19:32
В аэропорту Волгограда отменены рейсы из-за непогоды в МосквеСмотреть фотографии
18:07
«Вся в трупных пятнах»: волгоградские фермеры рассказали о наводнении рынка гнилой клубникойСмотреть фотографии
 