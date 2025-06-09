



Крупнейшая пивоваренная компания России AB InBev Efes ежегодно участвует в экологических акциях: помимо традиционных субботников на производствах, компания вносит свой вклад в благоустройство городов присутствия, поддерживая домашние регионы и содействуя их развитию. Эти инициативы являются частью социальной программы «Нам здесь жить», направленной на создание комфортной и экологичной городской среды. Весной 2025 года сотрудники филиала AB InBev Efes в г. Волжском продолжили эту традицию, проведя серию экологических мероприятий.

Так, в апреле, в рамках весеннего месячника по благоустройству города, сотрудники Волжского предприятия AB InBev Efes преобразили парк «Гидростроитель», высадив молодые сосны, бирючину, гортензии и розы. Эковолонтёры также облагородили парковую зону вдоль улицы Пушкина перед заводом. В мае заводчане провели масштабный внутризаводской субботник и навели порядок на резервной территории, а также высадили зеленые насаждения. За активное участие в жизни города предприятие было отмечено благодарностью главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.





Наконец, 6 июня совместно с работниками ГБУ ВО «Природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» пивовары организовали экологическую акцию по уборке водоохранных зон водоёмов на территории поймы на ерике «Верблюд», приуроченную ко Всемирному дню охраны окружающей среды. Уборка берегов водоёмов уникального биосферного резервата – Волго-Ахтубинской поймы – стало уже традиционным мероприятием для компании: на протяжении семи лет сотрудники предприятия принимают активное участие в акциях федеральной целевой программы «Вода России». В этом году участники акции тщательно проверили и очистили каждый квадратный метр берега ерика, излюбленного места отдыха жителей региона – в ходе мероприятия было собрано более сорока больших (230л.) мешков мусора с пластиком, стеклом, жестяными банками.





– Субботники уже долгое время являются неотъемлемой частью культуры волжских пивоваров, где как нельзя лучше и удачнее сочетаются труд и дружеское общение. Для нас это не просто традиция, а искреннее стремление сделать родной город лучше и уютнее. Мы всегда нацелены на рост и процветание и помним о главном – «Нам здесь жить», — отметил исполнительный директор филиала АО «АБ ИнБев Эфес» в г. Волжский Игорь Валерьевич Гайдым.





«Нам здесь жить!» – долгосрочная программа социальных инициатив компании AB InBev Efes, направленная на устойчивое развитие регионов и поддержку локальных сообществ. В рамках программы сотрудники компании участвуют в субботниках, благоустройстве общественных территорий, озеленении и установке малых архитектурных форм. В 2024 году программа была перезапущена с акцентом на создание комфортных, экологичных и безопасных городских пространств.

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