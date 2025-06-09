Бочаров обсудил с руководством силового блока готовность реагировать на угрозы





Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел заседание антитеррористической комиссии. Как сообщает ИА "Высота 102", в ходе заседания с участием силовиков и представителей профильных ведомств в администрации области обсуждались вопросы комплексной безопасности на территории региона.

Напомним, что в Волгоградской области продолжает действовать режим повышенной готовности и особый противопожарный режим. По словам Андрея Бочарова, сотрудники правоохранительных органов и органов власти находятся на усиленном режиме усиленный режим несения службы, а общую межведомственную координацию проводимой работы обеспечивает антитеррористическая комиссия Волгоградской области.

– С учетом принимаемого комплекса мер по обеспечению безопасности в условиях активизации диверсионно-террористической деятельности преступного киевского режима на территории нашей страны, считаю необходимым максимально сконцентрировать наши совместные усилия на профилактике, предотвращении преступных посягательств и действий со стороны преступного террористического режима Украины. Силам и средствам, задействованным в обеспечении комплексной безопасности населения и территории Волгоградской области, необходимо находиться в режиме повышенной готовности и готовности к применению, – подчеркнул губернатор.

Глава области также обратился к жителям с призывом соблюдать все меры безопасности и проявлять бдительность.

– Обращаюсь к жителям Волгоградской области: сегодня многое зависит от нашей с вами внимательности, бдительности и оперативности в принятии и реализации решений по обеспечению безопасности. Беспечность может привести к непоправимым последствиям и трагедии. Необходимо максимально внимательно относиться к соблюдению мер предосторожности и безопасности, неукоснительно соблюдать основные и дополнительные требования режима повышенной готовности, особого противопожарного режима и в обязательном порядке незамедлительно информировать правоохранительные структуры, специальные службы, органы власти обо всех подозрительных действиях граждан на территории нашего региона, – цитирует обращение пресс-служба администрации Волгоградской области.