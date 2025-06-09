Потравили комаров и чистят дно: в четырех районах Волгограда готовят к открытию пляжи

В Волгограде городские службы приступили к подготовке мест отдыха у воды к пляжному сезону. Как сообщили V102.RU в мэрии, в настоящее время сотрудники муниципальной службы спасения начали обследовать дно Волги у берега, где планируют открыть пляжи.

- Всего запланировано обследовать 4 территории – в Красноармейском, Кировском, Советском и Тракторозаводском районах. В ходе работ дно реки будет очищено от посторонних предметов, осколков стекла, веток и другого мусора, - уточнили в мэрии.

Специалисты завершили обработку от насекомых территорий в прибрежной зоне, взяли пробы воды, почвы и воздуха. Также заключен договор на вывоз мусора на будущих пляжах.

Несмотря на активную подготовку, в мэрии уточнили, что официально места отдыха у воды откроются только при наличии положительного санитарно-эпидемиологического заключения.

Ранее в ГУ МЧС России по региону сообщали, что к ним поступила только одна заявка от администрации Волгограда о намерении открыть единственный пляж на территории Кировского района.

Фото из архива V102.RU