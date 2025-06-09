Общество

Потравили комаров и чистят дно: в четырех районах Волгограда готовят к открытию пляжи

Общество 09.06.2025 16:38
0
09.06.2025 16:38


В Волгограде городские службы приступили к подготовке мест отдыха у воды к пляжному сезону. Как сообщили V102.RU в мэрии, в настоящее время сотрудники муниципальной службы спасения начали обследовать дно Волги у берега, где планируют открыть пляжи.

- Всего запланировано обследовать 4 территории – в Красноармейском, Кировском, Советском и Тракторозаводском районах. В ходе работ дно реки будет очищено от посторонних предметов, осколков стекла, веток и другого мусора, - уточнили в мэрии.

Специалисты завершили обработку от насекомых территорий в прибрежной зоне, взяли пробы воды, почвы и воздуха. Также заключен договор на вывоз мусора на будущих пляжах.

Несмотря на активную подготовку, в мэрии уточнили, что официально места отдыха у воды откроются только при наличии положительного санитарно-эпидемиологического заключения.

Ранее в ГУ МЧС России по региону сообщали, что к ним поступила только одна заявка от администрации Волгограда о намерении открыть единственный пляж на территории Кировского района. 

Фото из архива V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
09.06.2025 18:51
Общество 09.06.2025 18:51
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2025 18:09
Общество 09.06.2025 18:09
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2025 17:46
Общество 09.06.2025 17:46
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2025 16:49
Общество 09.06.2025 16:49
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2025 16:44
Общество 09.06.2025 16:44
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2025 16:04 Реклама
Общество 09.06.2025 16:04 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
09.06.2025 15:56
Общество 09.06.2025 15:56
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2025 15:35
Общество 09.06.2025 15:35
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2025 14:51
Общество 09.06.2025 14:51
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2025 13:21
Общество 09.06.2025 13:21
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2025 13:14
Общество 09.06.2025 13:14
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2025 12:10
Общество 09.06.2025 12:10
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2025 12:05 Реклама
Общество 09.06.2025 12:05 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
09.06.2025 11:12
Общество 09.06.2025 11:12
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2025 10:51
Общество 09.06.2025 10:51
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:19
«На нем уже была кровь»: сбежавший в Волгоградской области контрактник отсидел 9 лет за тяжкие преступленияСмотреть фотографии
18:51
Двоих уклонистов от службы лишили гражданства в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
18:09
Волгоградцы потратили на 6 видов платных услуг 64 млрд рублейСмотреть фотографии
17:46
Волгоградца арестовали за пьяную езду без прав на электровелосипедеСмотреть фотографии
16:49
«Холодильники потекли, а продукты протухли»: в Волгограде МКД на пр. Ленина спасают от блэкаутаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:44
Бочаров обсудил с руководством силового блока готовность реагировать на угрозыСмотреть фотографии
16:38
Потравили комаров и чистят дно: в четырех районах Волгограда готовят к открытию пляжиСмотреть фотографии
16:29
Валерия Кроман возглавила Госжилнадзор Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:04
«Царицынская опера» представила «Пиковую даму» с приглашённым солистом московского театраСмотреть фотографии
15:56
В Волгограде наградят полицейских, задержавших насильника из БеларусиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:46
На юге Волгограда маршрут трамвая №11 временно сократили вдвоеСмотреть фотографии
15:35
В Волгограде сеть магазинов «Полцены» задолжала сотрудникам зарплату за два месяцаСмотреть фотографии
15:13
«Внимание, розыск!»: появилась ориентировка на сбежавшего под Волгоградом контрактникаСмотреть фотографии
14:51
В ЦПКиО назвали дату открытия бассейна «Лагуна» на месте каткаСмотреть фотографии
14:44
«Жуткая вонь и дым столбом»: под окнами 9-этажки в Волгограде загорелась свалкаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:41
В Волгограде Валерия Кроман покинула пост главы Центрального районаСмотреть фотографии
14:04
«Дважды оттуда возвращался»: экс-боец СВО из Волгоградской области погиб в ДТП под КраснодаромСмотреть фотографии
13:33
Экосовет изучил этапы системы обращения с ТКО в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:21
И так сойдет? В Волгограде перепутали буквы в названии нового ресторанаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:14
В Волгограде силовики вновь нагрянули в ночные клубыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:09
Розыск бежавшего из части контрактника продолжается в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:45
Волгоградке грозит 15-летний срок за убийство мужа-ревнивцаСмотреть фотографии
12:11
Андрей Бочаров призвал волгоградцев к бдительности на фоне терактов в соседних регионахСмотреть фотографии
12:10
В Михайловке простятся с погибшим на СВО бойцом с позывным «Еж»Смотреть фотографии
12:05
«Нам здесь жить»: волжские пивовары продолжают благоустраивать городские пространстваСмотреть фотографии
11:27
В Волгограде на ул. Хиросимы камеры засняли вылетевшего с дороги дрифтераСмотреть фотографииCмотреть видео
11:12
Два рейса в Волгоград из Москвы задерживаются 9 июняСмотреть фотографии
10:51
«Блохи заели»: в Волгограде перенесли расселение разваливающегося домаСмотреть фотографии
10:41
17-летняя волгоградка задержана полицией за работу на побегушках у аферистовСмотреть фотографии
10:15
Володин: 96% детей мигрантов провалили тестирование при зачислении в школыСмотреть фотографии
 