Общество

В Волгограде наградят полицейских, задержавших насильника из Беларуси

Общество 09.06.2025 15:56
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09.06.2025 15:56


В Волгограде ведомственными наградами отметят сотрудников ГУ МВД России по Волгоградской области, которыми оперативно был задержан серийный насильник из Беларуси. Напомним, о задержании преступника, совершившего насильственные действия в отношении двоих волгоградок, Главк МВД сообщал накануне, 8 июня. 

В отношении задержанного иностранца возбуждены уголовные дела по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством), п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством), ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой).



– За умелую и грамотную работу, проявленный сотрудниками полиции профессионализм, принявшие участие в раскрытии преступлений и задержавшие фигуранта, будут отмечены ведомством, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области 9 июня. 

После задержания ИА "Высота 102" сообщало о том, что поймать насильника удалось благодаря полученным фотороботам – на мужчину в Центральном районе, поблизости с ж/д вокзалом, обратили внимание двое сотрудников полиции. Уже вечером 8 июня преступник планировать уехать поездом в Воронежскую область. 

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