В Волгограде сеть магазинов «Полцены» задолжала сотрудникам зарплату за два месяца





В Волгограде сразу 48 сотрудников сети магазинов «Полцены» оказались без заработанного. Как сообщает ИА «Высота 102», организация при расчёте работников не выплатила им зарплату за два месяца общей суммой порядка 2 млн рублей. Оставшиеся без средств волгоградцы вынуждены были обратиться в прокуратуру.

- В интересах работников в суд предъявлены исковые заявления о взыскании задолженности по заработной плате. Кроме того, на основании материалов прокурорской проверки в отношении работодателя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Отметим, ход расследования уголовного дела поставлен на контроль. После действий прокуратуры компания «Полцены» погасила всю сумму задолженности.