Накануне, 8 июня, в Краснодарском крае погиб житель Новоаннинского района Василий Кузнецов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на местные паблики, Василий Кузнецов дважды подписывал контракт с Министерством обороны и оба раза успешно возвращался домой. Однако смерть настигла его на дороге. По сведениям местных жителей, он ехал в Краснодарский край в качестве пассажира для встречи с бывшим сослуживцем.
По данным ГИБДД Краснодарского края, смертельная авария случилась 8 июня в 6-15 ч. в Староминском районе на трассе Азов–Александровская–Староминская.
- Водитель легкового автомобиля Opel Astra, движущийся со стороны города Азова к станице Староминской, на ремонтируемом участке дороги выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.
В результате пассажир «легковушки» скончался на месте происшествия, а сам водитель получил травмы различной степени тяжести и госпитализирован, - говорится в сообщении ГИБДД.
Причина ДТП выясняется. Похороны Василия Кузнецова состоятся 11 июня.
Фото Новоаннинский сегодня t.me, коллаж V102.RU