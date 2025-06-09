Происшествия

«Дважды оттуда возвращался»: экс-боец СВО из Волгоградской области погиб в ДТП под Краснодаром

Происшествия 09.06.2025 14:04
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09.06.2025 14:04


Накануне, 8 июня, в Краснодарском крае погиб житель Новоаннинского района Василий Кузнецов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на местные паблики, Василий Кузнецов дважды подписывал контракт с Министерством обороны и оба раза успешно возвращался домой. Однако смерть настигла его на дороге. По сведениям местных жителей, он ехал в Краснодарский край в качестве пассажира для встречи с бывшим сослуживцем. 

По данным ГИБДД Краснодарского края, смертельная авария случилась 8 июня в 6-15 ч. в Староминском районе на трассе Азов–Александровская–Староминская.

- Водитель легкового автомобиля Opel Astra, движущийся со стороны города Азова к станице Староминской, на ремонтируемом участке дороги выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. 

В результате пассажир «легковушки» скончался на месте происшествия, а сам водитель получил травмы различной степени тяжести и госпитализирован, - говорится в сообщении ГИБДД.

Причина ДТП выясняется. Похороны Василия Кузнецова состоятся 11 июня. 

Фото Новоаннинский сегодня t.me, коллаж V102.RU

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