В Волгограде силовики вновь нагрянули в ночные клубы

В Волгоградской области продолжаются масштабные профилактические рейды правоохранителей. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии проверили соблюдение законов в ночных клубах Волгограда.
- Проверено соблюдение законности реализации алкоголя в увеселительных заведениях, а также ограничений по нахождению несовершеннолетних в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
Особое внимание силовики уделили и посетителям ночных заведений. В их числе полицейские искали нелегальных мигрантов, преступников в розыске и несовершеннолетних.
Подозрительных граждан правоохранители доставили в отдел полиции для прохождения дополнительной проверки.
Отметим, особенно буйным посетителям ночных клубов были выписаны штрафы. Также к административному наказанию привлечены лица, уличённые в мелком хулиганстве.
Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области