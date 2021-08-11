



Пациенты волгоградских поликлиник жалуются на усугубившиеся проблемы при попытке попасть на прием к терапевтам. Если раньше, как рассказали ИА «Высота 102», можно было, отсидев полдня в очереди, все-таки дождаться приема у доктора, то теперь даже проведенные в стенах медучреждения несколько часов не всегда приводят к нужному результату. «В поликлинике № 7 ужасные условия: прием больных с подтвержденным тестом на коронавирус и с подозрением происходит в одном кабинете. Ежедневно очередь здесь составляет более 150 человек. Люди начинают собираться с пяти утра и раньше. Некоторые ходят в поликлинику по два дня, причем с положительным тестом, чтобы получить лечение или продлить больничный. Это какой-то ад», - написал в редакцию ИА «Высота 102» один из волгоградцев, сопроводив свое письмо фото. Ранее на огромные очереди на ПЦР-тесты в этой поликлинике пожаловалась волгоградская пенсионерка Раиса Михайловна Грекова.

Подобная ситуация и в поликлинике Котовской ЦРБ. Вот какую фотографию прислали нам жительницы этого города.





«Позавчера мы вчетвером пришли в поликлинику в надежде попасть к врачу. У троих из нас тесты были отрицательные, у одной – подтвержденный ковид. Троих врач принял, а четвертую, у которой положительный тест, нет. Сказали, что прием окончен. Человек, больной коронавирусом, ушел домой, чтобы на следующий день прийти сюда снова. Если, конечно, у нее хватит еще на это сил», - рассказали жительницы Котово.

На отказы врачей принимать пациентов жалуются и жители Волгограда, которые посещают поликлинику №4. «Сейчас в очереди сидят как и те, у кого коронавирус подтвердился, и больные с признаками ОРВИ. Врач уже сообщил, чтобы очередь не занимали, а люди все подходят. Они говорят – что нам делать, ведь нужен больничный», - поделился с ИА «Высота 102» волгоградец Леонид.

Жалобы на недостаток врачей и гигантские очереди поступают и от пациентов волгоградской поликлиники №28. «В регистратуре нам заявили, что многие врачи на вакцинации. Вот здорово – прививки делают, а лечить уже некому?», - возмущаются горожане.

Ранее в облкомздраве поясняли, что очереди в поликлиниках связаны с возросшей нагрузкой на медучреждения в связи с ростом заболеваемостью коронавирусом.



