Общество

«Приходите завтра»: в Волгоградской области пациенты с подтвержденным коронавирусом по несколько дней прорываются к врачам

Общество 11.08.2021 16:06
0
11.08.2021 16:06


Пациенты волгоградских поликлиник жалуются на усугубившиеся проблемы при попытке попасть на прием к терапевтам. Если раньше, как рассказали ИА «Высота 102», можно было, отсидев полдня в очереди, все-таки дождаться приема у доктора, то теперь даже проведенные в стенах медучреждения несколько часов не всегда приводят к нужному результату. «В поликлинике № 7 ужасные условия: прием больных с подтвержденным тестом на коронавирус и с подозрением происходит в одном кабинете. Ежедневно очередь здесь составляет более 150 человек. Люди начинают собираться с пяти утра и раньше. Некоторые ходят в поликлинику по два дня, причем с положительным тестом, чтобы получить лечение или продлить больничный. Это какой-то ад», - написал в редакцию ИА «Высота 102» один из волгоградцев, сопроводив свое письмо фото. Ранее на огромные очереди на ПЦР-тесты в этой поликлинике пожаловалась волгоградская пенсионерка Раиса Михайловна Грекова. 
Подобная ситуация и в поликлинике Котовской ЦРБ. Вот какую фотографию прислали нам жительницы этого города. 

«Позавчера мы вчетвером пришли в поликлинику в надежде попасть к врачу. У троих из нас тесты были отрицательные, у одной – подтвержденный ковид. Троих врач принял, а четвертую, у которой положительный тест, нет. Сказали, что прием окончен. Человек, больной коронавирусом, ушел домой, чтобы на следующий день прийти сюда снова. Если, конечно, у нее хватит еще на это сил», - рассказали жительницы Котово. 
На отказы врачей принимать пациентов жалуются и жители Волгограда, которые посещают поликлинику №4. «Сейчас в очереди сидят как и те, у кого коронавирус подтвердился, и больные с признаками ОРВИ. Врач уже сообщил, чтобы очередь не занимали, а люди все подходят. Они говорят – что нам делать, ведь нужен больничный», - поделился с ИА «Высота 102» волгоградец Леонид.
Жалобы на недостаток врачей и гигантские очереди поступают и от пациентов волгоградской поликлиники №28. «В регистратуре нам заявили, что многие врачи на вакцинации. Вот здорово – прививки делают, а лечить уже некому?», - возмущаются горожане. 
Ранее в облкомздраве поясняли, что очереди в поликлиниках связаны с возросшей нагрузкой на медучреждения в связи с ростом заболеваемостью коронавирусом. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным отоплением. Ключи - начало 2022 года!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Общество
11.08.2021 19:39
Общество 11.08.2021 19:39
Комментарии

0
Далее
Общество
11.08.2021 17:18
Общество 11.08.2021 17:18
Комментарии

0
Далее
Общество
11.08.2021 16:38
Общество 11.08.2021 16:38
Комментарии

0
Далее
Общество
11.08.2021 15:51
Общество 11.08.2021 15:51
Комментарии

0
Далее
Общество
11.08.2021 15:31
Общество 11.08.2021 15:31
Комментарии

0
Далее
Общество
11.08.2021 14:46
Общество 11.08.2021 14:46
Комментарии

0
Далее
Общество
11.08.2021 13:13
Общество 11.08.2021 13:13
Комментарии

0
Далее
Общество
11.08.2021 11:22
Общество 11.08.2021 11:22
Комментарии

0
Далее
Общество
11.08.2021 09:37
Общество 11.08.2021 09:37
Комментарии

0
Далее
Общество
10.08.2021 19:21
Общество 10.08.2021 19:21
Комментарии

0
Далее
Общество
10.08.2021 15:46
Общество 10.08.2021 15:46
Комментарии

0
Далее
Общество
10.08.2021 14:17
Общество 10.08.2021 14:17
Комментарии

0
Далее
Общество
10.08.2021 13:30
Общество 10.08.2021 13:30
Комментарии

0
Далее
Общество
10.08.2021 12:06
Общество 10.08.2021 12:06
Комментарии

0
Далее
Общество
10.08.2021 11:26
Общество 10.08.2021 11:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:39
«Зона недоразвития»: власти Михайловки Волгоградской области отказали жителям в правах на льготный проездСмотреть фотографии
17:24
В Волгограде осудили рядового за неуставные отношенияСмотреть фотографии
17:18
В Волгоградкой области новая вспышка АЧС: плавающие мертвые свиньи были не к добруСмотреть фотографии
16:56
В центре Волгограда опрокинулась иномарка с водителем без прав (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:49
Пастуха подозревают в случайном поджоге степи в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:38
Суд в Волгограде заблокировал сайты по продаже QR-кодов о «липовой» вакцинацииСмотреть фотографии
16:34
В Волгограде горят дачные постройки (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:06
«Приходите завтра»: в Волгоградской области пациенты с подтвержденным коронавирусом по несколько дней прорываются к врачамСмотреть фотографии
15:51
Волгоградским донорам костного мозга упростили регистрацию в национальном регистреСмотреть фотографии
15:46
Ревнивец с топором устроил дебош на турбазе под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:31
Все в объезд: под Волгоградом еще один мост закроют на ремонтСмотреть фотографии
14:46
Цены на капусту в Волгоградской области уходят в отрывСмотреть фотографии
13:27
Центр позитронно-эмиссионной томографии построят для онкослужбы в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:13
В Волгограде умерла заслуженный врач РФСмотреть фотографии
13:08
Все дата-центры «Ростелеком-ЦОД» получили сертификат PCIDSSСмотреть фотографии
12:46
СК возбудил уголовное дело из-за вонючей и опасной питьевой воды в поселке под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:19
Смертность от ковида в Волгоградской области вновь достигла пиковой отметкиСмотреть фотографии
11:45
Волгоградец подменил ценники на велосипедах и обманул продавца (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:41
«Ростелеком» подключил к облачному видеонаблюдению более 300 магазинов сети «Юничел»Смотреть фотографии
11:22
Из-за незаконного кемпинга «антидорожников» под Волгоградом возбуждено делоСмотреть фотографии
10:20
Пьяный водитель из Краснодара устроил ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:37
В Волгограде дисквалифицировали директора нерадивой УКСмотреть фотографии
08:05
Жителей Волгоградской области поражает новый вирусСмотреть фотографии
23:51
Под Волгоградом 12-летний мальчик погиб, запутавшись в веревкахСмотреть фотографии
20:19
Что стало с заправкой в Волгограде через год после взрыва?: смотрим сверхуСмотреть фотографииCмотреть видео
19:21
Торопиться не надо: Минобрнауки РФ может наказать ректора ВГАФК за "драконовский" приказ о вакцинацииСмотреть фотографии
17:50
Волгоградский облизбирком отказал четырем самовыдвиженцам в ГосдумуСмотреть фотографии
17:23
После скандала в волгоградской больнице всплыл еще один эпизод оставления ребенка без присмотраСмотреть фотографии
17:15
Пожарные и фермеры полдня тушат огромный ландшафтный пожар в Михайловке Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:30
Предприимчивой волгоградке грозит реальный срок за обналичивание 9 млн рублейСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 