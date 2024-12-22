В правительстве разрешили водителям спецмашин нарушать ПДД за деньги





21 декабря в России вступили в силу поправки в пункт 3.5 ПДД. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету», по инициативе правительства водителям спецавтомобилей, оснащенных оранжевыми проблесковыми маячками, разрешено не соблюдать разметку и даже игнорировать некоторые дорожные знаки.

Как правило, оранжевыми сигналами оснащается крупногабаритная и строительная техника, а также специализированные машины для ремонта дорог и эвакуаторы. Водителям таких автомобилей теперь можно, не опасаясь штрафов, игнорировать разметку и знаки «Движение грузовых автомобилей запрещено», «Ограничение массы» и «Ограничение высоты».

Однако поправками устанавливаются и два главных условия, при которых эти правила будут действовать. Во-первых, проблесковые маячки должны быть включены, а во-вторых, автомобиль должен иметь специальное разрешение на проезд. Последнее подразумевает не только согласование маршрута с властями, но и выплату компенсации, которая будет рассчитываться исходя из ущерба, который может быть нанесён дорогам используемой техникой.

Отметим, также на организаторов работы спецтехники, оснащенной маячками, возлагается ответственность за обеспечение безопасности движения для всех остальных его участников.