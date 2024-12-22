Волгоградцам напророчили бесснежный Новый год

Общество 22.12.2024 06:52
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22.12.2024 06:52
Волгоградцы, по всей видимости, не дождутся снега до Нового года. Да и новогодняя ночь ожидается бесснежной, судя по долгосрочным прогнозам погодных сервисов. Так, 31 декабря синоптики прогнозируют температуру воздуха около нуля. Погода же в ближайшие дни в регионе будет примерно одинаковой: с небольшими осадками в виде мокрого снега, который быстро растает, и дождя. Ночами в Волгоградской области ожидается небольшой минус, а днем – небольшой плюс.В ближайшее время в регионе из-за температурных качелей, по прогнозу Гидрометцентра РФ, будет туманно и скользко. В связи с этим до начала следующей недели объявлено два желтых уровня опасности.
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