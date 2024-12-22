Общество

Под Волгоградом второй за восемь лет подрядчик не может достроить детсад в селе Русская Бундевка

Общество 22.12.2024 11:26
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22.12.2024 11:26


В Руднянском районе Волгоградской области вновь сорвано строительство детского сада в сгоревшем в 2010 году селе Русская Бундевка. Как сообщает ИА «Высота 102», уже второй подрядчик не смог уложиться в отведенные сроки и выполнить работы с надлежащим качеством, из-за чего власти вынуждены были разорвать и этот контракт.


- По состоянию на 25 сентября 2024 заказчиком приняты работы на сумму 24,3 млн рублей. При этом, согласно акту комиссионного обследования от 11 сентября, существенный ряд работ, предъявленный подрядчиком, имеет недостатки, препятствующие приемке указанных работ. Данные недостатки длительное время не устраняются, - говорится в решении об одностороннем отказе от исполнения контракта.


Кроме того, из-за постоянного сдвигания «вправо» сроков выполнения работ региональные власти вынуждены были предъявить подрядчику требование об уплате пени. За минувшие годы, по оценке заказчика, набежала немалая сумма в размере 4,5 млн рублей.

Напомним, в сентябре 2010 года село Русская Бундевка пострадало в масштабном пожаре. Из-за разгула стихии здесь оказались уничтожены объекты социальной инфраструктуры, в том числе и местный детский сад.

Как ранее сообщала редакция ИА «Высота 102», после масштабного ЧП, на тот момент президент России Дмитрий Медведев дал поручение в течение года восстановить все соцобъекты в пострадавших от огня селах Руднянского района Волгоградской области. Однако это поручение так и не было выполнено.

В 2017 году в регионе всё же нашли необходимые средства. ГУК «Управление капитального строительства» заказало возведение в Русская Бундевка нового детского сада стоимостью 66,5 миллиона рублей. Сдача объекта была запланирована на 2018 год. Однако сооружение так и не было введено в эксплуатацию.

В феврале 2022 года власти выделили ещё 37 млн рублей на завершение детского сада. Тогда конкурс выиграла компания ООО «АЛЬФА ГРУПП». Объект должен был быть сдан в эксплуатацию в ноябре 2022 года. Однако работы вновь вышли из графика и завершились разрывом контракта.

Напомним, ландшафтные пожары бушевали в сентябре 2010 года на территории шести районов области. Тогда пламенем были уничтожены 532 строения, в том числе 489 жилых домов.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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