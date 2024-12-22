



22 декабря в Калачевском районе Волгоградской области «Кировец» протаранил фуру. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», в результате аварии большегруз опрокинулся, перегородив движение автомобилей по федеральной трассе Р-260.





- В 13:20 на 70 км ФАД «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск» произошло столкновение трактора «К-700» и грузового автомобиля Mercedes-Benz с полуприцепом, который опрокинулся на бок, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Из-за мощного удара водитель фуры получил повреждения. Каретой скорой помощи он был доставлен в одну из ближайших больниц.

Отметим, сразу после аварии поток автомобилей вынужден был объезжать место аварии по обочинам, в результате чего образовался многокилометровый затор. В настоящее время движение транспорта на данном участке федеральной автотрассы нормализовано.