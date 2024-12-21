«Я был уверен, что он поедет»: молодой волжанин вернул к жизни списанный со счетов трамвай





Два года редкий трамвайный вагон, произведенный в начале 90-х как альтернатива знаменитым Tatra, стоял в депо Волжского. Выпускать его на линию уже откровенно боялись – мол, ненадежный и часто ломающийся. Однако молодой сотрудник Николай Копылов решил, что уходить на покой этому вагону еще рано. Вместе с опытными мастерами парень вернул его к жизни, а теперь сделал настоящей знаменитостью в социальных сетях. Подробнее – в материале ИА «Высота 102». Два года редкий трамвайный вагон, произведенный в начале 90-х как альтернатива знаменитым Tatra, стоял в депо Волжского. Выпускать его на линию уже откровенно боялись – мол, ненадежный и часто ломающийся. Однако молодой сотрудник Николай Копылов решил, что уходить на покой этому вагону еще рано. Вместе с опытными мастерами парень вернул его к жизни, а теперь сделал настоящей знаменитостью в социальных сетях. Подробнее – в материале ИА «Высота 102».





– Мой дедушка работал в трампарке и с детства приучал меня к этому транспорту. Я до сих пор помню номера своих любимых трамваев. Сколько раз я катался на них, заходил в кабину водителя, наблюдал за работой мастеров в депо. Решение о том, что стану водителем трамвая, зрело недолго. Решил и стал, – улыбается Николай Копылов. – По правде говоря, близкие мой выбор оценили со скепсисом. Сначала даже пытались отговорить, а после просто смирились. Отговаривать меня было бесполезно. – улыбается Николай Копылов. –





Полгода назад Николай Копылов устроился в Волжскую автоколонну и увидел мечту своего детства – тот самый односекционный красно-желтый вагон. Несмотря на то, что трамвай фактически списали со счетов, водитель не сомневался: его еще можно восстановить. Полгода назад Николай Копылов устроился в Волжскую автоколонну и увидел мечту своего детства – тот самый односекционный красно-желтый вагон. Несмотря на то, что трамвай фактически списали со счетов, водитель не сомневался: его еще можно восстановить.





С вагона, вернувшегося из затянувшегося отпуска, молодой мужчина и впрямь сдувает пылинки. Накануне Нового года Николай украсил его иллюминацией, развесил гирлянды, а между сиденьями поставил живую сосну. Праздничная «радуга», новогодняя мелодия и водитель в шубе Деда Мороза – согласитесь, что остаться незамеченным у такого трамвая просто не было шансов. С вагона, вернувшегося из затянувшегося отпуска, молодой мужчина и впрямь сдувает пылинки. Накануне Нового года Николай украсил его иллюминацией, развесил гирлянды, а между сиденьями поставил живую сосну. Праздничная «радуга», новогодняя мелодия и водитель в шубе Деда Мороза – согласитесь, что остаться незамеченным у такого трамвая просто не было шансов.





Николай Копылов признает, что работа в общественном транспорте не всегда полна оптимизма. И все же он нисколько не боится напророченного ему профессионального выгорания. Николай Копылов признает, что работа в общественном транспорте не всегда полна оптимизма. И все же он нисколько не боится напророченного ему профессионального выгорания.

Проектирование новой модели 71-611 на Усть-Катаевском заводе начали в 1990 году. Опытный вагон с пассажирскими дверями с обеих сторон кузова предназначался для работы на линиях скоростного трамвая. Их количество оказалось строго лимитированным – после испытаний в Волгограде 11 новеньких односекционных трамваев уехали в Кривой Рог, а два отправились в соседний Волжский.вспоминает волжанин. –с нескрываемым удовольствием говорит сотрудник автоколонны.говорит водитель трамвая.