Общество

«Я был уверен, что он поедет»: молодой волжанин вернул к жизни списанный со счетов трамвай

Общество 21.12.2024 18:34
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21.12.2024 18:34


Два года редкий трамвайный вагон, произведенный в начале 90-х как альтернатива знаменитым Tatra, стоял в депо Волжского. Выпускать его на линию уже откровенно боялись – мол, ненадежный и часто ломающийся. Однако молодой сотрудник Николай Копылов решил, что уходить на покой этому вагону еще рано. Вместе с опытными мастерами парень вернул его к жизни, а теперь сделал настоящей знаменитостью в социальных сетях. Подробнее – в материале ИА «Высота 102».
Проектирование новой модели 71-611 на Усть-Катаевском заводе начали в 1990 году. Опытный вагон с пассажирскими дверями с обеих сторон кузова предназначался для работы на линиях скоростного трамвая. Их количество оказалось строго лимитированным – после испытаний в Волгограде 11 новеньких односекционных трамваев уехали в Кривой Рог, а два отправились в соседний Волжский.

Мой дедушка работал в трампарке и с детства приучал меня к этому транспорту. Я до сих пор помню номера своих любимых трамваев. Сколько раз я катался на них, заходил в кабину водителя, наблюдал за работой мастеров в депо. Решение о том, что стану водителем трамвая, зрело недолго. Решил и стал, – улыбается Николай Копылов. – По правде говоря, близкие мой выбор оценили со скепсисом. Сначала даже пытались отговорить, а после просто смирились. Отговаривать меня было бесполезно.

Полгода назад Николай Копылов устроился в Волжскую автоколонну и увидел мечту своего детства – тот самый односекционный красно-желтый вагон. Несмотря на то, что трамвай фактически списали со счетов, водитель не сомневался: его еще можно восстановить.
Мою идею восприняли без особого оптимизма: «Не поедет». Но я стоял на своем, и вместе с сотрудниками депо мы за два месяца поставили его «на ноги». В октябре впервые вывели на обкатку. Конечно, сильно переживал. А вдруг он и впрямь не сдвинется с места или сломается по пути? Но все прошло удачно, – вспоминает волжанин. – Сейчас я его холю и лелею и, мне кажется, что он чувствует мое отношение. Бегает без поломок. Я уверен, что у каждой машины, у каждого автобуса или трамвая есть душа. Если ты вкладываешь в них время и силы, они будут отвечать тебе взаимностью.  

С вагона, вернувшегося из затянувшегося отпуска, молодой мужчина и впрямь сдувает пылинки. Накануне Нового года Николай украсил его иллюминацией, развесил гирлянды, а между сиденьями поставил живую сосну. Праздничная «радуга», новогодняя мелодия и водитель в шубе Деда Мороза – согласитесь, что остаться незамеченным у такого трамвая просто не было шансов.  
Утром люди заходят в салон с уставшими серыми лицами. А потом видят украшения, слышат праздничную музыку и улыбаются, – с нескрываемым удовольствием говорит сотрудник автоколонны. – Они снимают трамвай на камеру, заглядывают ко мне в кабину и благодарят. Это и было моей целью – вызвать у человека улыбку и хотя бы ненадолго отвлечь его от всех забот и проблем.

Николай Копылов признает, что работа в общественном транспорте не всегда полна оптимизма. И все же он нисколько не боится напророченного ему профессионального выгорания.
Более опытные коллеги думают, что моего запала надолго не хватит, – говорит водитель трамвая. – А я думаю, что любимое занятие не надоедает со временем. Я люблю эти вагоны, люблю их атмосферу. И сейчас мудрость «наслаждайся своим делом, и ты не будешь работать» кажется мне максимально понятной и близкой.
Виктория Чумакова

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