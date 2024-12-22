



В Волгограде Новый год планируют отмечать в течение трёх недель. Как сообщает ИА «Высота 102», такими планами поделилась городская администрация. Официальная праздничная программа включает в себя 90 мероприятий, которые пройдут на территории всех восьми районов областного центра. Она будет состоять из акций, турниров и вечеринок, преимущественно ориентированных на детей.

Открылся праздничный марафон 22 декабря зажжением гирлянд на главной городской ёлке в ЦПКиО. Детский праздник начался в 16:00 в присутствии Деда Мороза и Снегурочки.

Примечательно, что в этом году подготовленная властями программа изобилует коммерческими и разного рода «закрытыми» мероприятиями. В неё включены спектакли всех муниципальных театров, а также спортивные соревнования.

- 25 декабря состоится второй тур новогоднего кадетского бала, на котором будут выбраны лучшие танцевальные пары. В Городском детско-юношеском центре 26 декабря пройдет «Ёлка для одаренных детей», на которую приглашены волгоградские школьники, показавшие отличные результаты в учебе, спорте и творчестве. 27 декабря там же для юных волгоградцев из многодетных семей и ряда других категорий будет организована «Депутатская ёлка», - говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета.

Отметим, в Новогоднюю ночь основные гуляния пройдут на площадке ЦПКиО. Также публичные мероприятия запланированы в течение всех праздничных каникул, они также будут сконцентрированы в ЦПКиО и Горсаду. Полная программа опубликована на сайте администрации Волгограда.