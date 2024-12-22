Происшествия

Под Волгоградом завалившаяся фура перегородила федеральную трассу Р-260

Происшествия 22.12.2024 16:33
0
22.12.2024 16:33


В Калачёвском районе Волгоградской области оказалось осложнено движение по участку автотрассы «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск». Как сообщает ИА «Высота 102», фура перевернулась на 70-м километре дороги, перегородив движение транспорта по проезжей части. Последствия произошедшего очевидцы засняли на видео.



Фура завалилась на бок, не доехав несколько десятков метров до подъездной дороги к одному из местных сельхозпредприятий, да так, что ювелирной точности закрыла створ проезжей части. Проезжающие автолюбители все как один недоумевают над загадочной аварией.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», на текущий момент из-за ДТП на подъезде к Калачу-на-Дону образовалась 7-километровая пробка из автомобилей. Движение затруднено в обоих направлениях. Машинам приходится по обочине объезжать грузовик.

Фото и видео: Волгоград / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
22.12.2024 18:40
Происшествия 22.12.2024 18:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.12.2024 18:10
Происшествия 22.12.2024 18:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.12.2024 16:00
Происшествия 22.12.2024 16:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.12.2024 14:07
Происшествия 22.12.2024 14:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.12.2024 13:11
Происшествия 22.12.2024 13:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.12.2024 10:08
Происшествия 22.12.2024 10:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.12.2024 08:48
Происшествия 22.12.2024 08:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.12.2024 20:29
Происшествия 21.12.2024 20:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.12.2024 19:17
Происшествия 21.12.2024 19:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.12.2024 17:01
Происшествия 21.12.2024 17:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.12.2024 15:25
Происшествия 21.12.2024 15:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.12.2024 13:09
Происшествия 21.12.2024 13:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.12.2024 09:44
Происшествия 21.12.2024 09:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.12.2024 21:28
Происшествия 20.12.2024 21:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.12.2024 17:19
Происшествия 20.12.2024 17:19
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:39
Владимир Путин отметил пятерых трудяг из Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:40
В Волжском 78-летний пенсионер стал жертвой пожара в собственном домеСмотреть фотографии
18:10
В ГАИ рассказали подробности ДТП с перегородившей дорогу фурой под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:34
Акции, турниры и вечеринки: в Волгограде раскрыли программу празднования Нового годаСмотреть фотографии
17:00
«Из 170 вещей заберет максимум половину»: сотрудники пунктов выдачи заказов рассказали о предновогоднем ажиотажеСмотреть фотографии
16:33
Под Волгоградом завалившаяся фура перегородила федеральную трассу Р-260Смотреть фотографииCмотреть видео
16:00
В Волгограде второй день подряд горят руины тракторного заводаСмотреть фотографии
15:25
Под Волгоградом комиссовали побывавшего в заложниках начальника ИК-19Смотреть фотографии
15:11
С возвращением, Илья! Нападающий Сафронов перешел в «Ротор» из «Сочи»Смотреть фотографии
14:07
К вокзалу Волгоград I съехались экстренные службы из-за подозрительного предметаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:11
В Волжском пожарные тушат частный дом в посёлке КраснооктябрьскомСмотреть фотографии
12:50
В Волгограде чиновники пообещали очистить улицы от проводов в 2025 годуСмотреть фотографии
11:55
В Волгограде коммунальщики заарканили бревно в канализационном коллектореСмотреть фотографии
11:26
Под Волгоградом второй за восемь лет подрядчик не может достроить детсад в селе Русская БундевкаСмотреть фотографии
10:08
В Волжском водитель «Нивы» задавил пешехода на ул. ЛогиноваСмотреть фотографии
08:48
Устроившего резню в гостинице волгоградца задержали в Санкт-ПетербургеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:22
В правительстве разрешили водителям спецмашин нарушать ПДД за деньгиСмотреть фотографии
07:34
Нанотехнологии? Под Волгоградом засняли асфальтирование луж и мокрого снегаСмотреть фотографииCмотреть видео
06:52
Волгоградцам напророчили бесснежный Новый годСмотреть фотографии
21:18
Волжанка с переломом шейки бедра взыскала с больницы 270 тысяч за протезСмотреть фотографии
20:53
В Волжском прошел парад странных елокСмотреть фотографии
20:29
Волгоградцы сообща спасли зажатую автомобилями женщинуСмотреть фотографииCмотреть видео
19:17
Очевидцы сняли на видео драку волгоградца с водителем маршруткиСмотреть фотографииCмотреть видео
18:44
Гандболистки «Динамо-Синары» завершили 2024 год поражением от «Астраханочки»Смотреть фотографии
18:34
«Я был уверен, что он поедет»: молодой волжанин вернул к жизни списанный со счетов трамвайСмотреть фотографии
18:15
Бастрыкину доложат о ДТП с маршруткой «Камышин-Волгоград»Смотреть фотографии
17:01
В Волгограде дожигают остатки тракторного заводаСмотреть фотографии
16:50
«А у нас – наоборот?»: гречка рекордно подешевела в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:39
В Волгограде от инсульта скончался 21-летний футболист ОФЛСмотреть фотографии
15:25
В Михайловке пропала 76-летняя пенсионерка в черной шубеСмотреть фотографии
 