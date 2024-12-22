



В Калачёвском районе Волгоградской области оказалось осложнено движение по участку автотрассы «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск». Как сообщает ИА «Высота 102», фура перевернулась на 70-м километре дороги, перегородив движение транспорта по проезжей части. Последствия произошедшего очевидцы засняли на видео.





Фура завалилась на бок, не доехав несколько десятков метров до подъездной дороги к одному из местных сельхозпредприятий, да так, что ювелирной точности закрыла створ проезжей части. Проезжающие автолюбители все как один недоумевают над загадочной аварией.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», на текущий момент из-за ДТП на подъезде к Калачу-на-Дону образовалась 7-километровая пробка из автомобилей. Движение затруднено в обоих направлениях. Машинам приходится по обочине объезжать грузовик.

Фото и видео: Волгоград / t.me