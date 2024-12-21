Очевидцы сняли на видео драку волгоградца с водителем маршрутки











Конфликт пассажира маршрутки с водителем, закончившийся дракой, попал на видео, которое сняли очевидцы. Как сообщает V102.RU, происшествие случилось в салоне микроавтобуса на остановке «Улица Богунская». Со слов свидетелей, на остановке вышел молодой мужчина, однако затем раздался удар, после чего разгневанный пассажир снова влетел в салон, обвинив водителя в том, что он его сбил. Конфликт пассажира маршрутки с водителем, закончившийся дракой, попал на видео, которое сняли очевидцы. Как сообщает V102.RU, происшествие случилось в салоне микроавтобуса на остановке «Улица Богунская». Со слов свидетелей, на остановке вышел молодой мужчина, однако затем раздался удар, после чего разгневанный пассажир снова влетел в салон, обвинив водителя в том, что он его сбил.

Перепалка пассажира с водителем длилась несколько минут. Молодой мужчина возмущался, что водитель даже не извинился перед ним за произошедшее. В ходе выяснения отношений и тот, и другой пускали в ход кулаки. Конфликт долгое время безуспешно пытались остановить пассажиры, среди которых были в основном женщины. Некоторые, не выдержав накала страстей в салоне, предпочли покинуть маршрутку и дождаться следующую.Пассажир в конечном итоге также вышел из маршрутки, забрав свои вещи, откликнувшись на призыв одной женщины простить друг друга.