Происшествия

Очевидцы сняли на видео драку волгоградца с водителем маршрутки

Происшествия 21.12.2024 19:17
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21.12.2024 19:17




Конфликт пассажира маршрутки с водителем, закончившийся дракой,  попал на видео, которое сняли очевидцы. Как сообщает V102.RU, происшествие случилось в салоне микроавтобуса на остановке «Улица Богунская». Со слов свидетелей, на остановке вышел молодой мужчина, однако затем раздался удар, после чего разгневанный пассажир снова влетел в салон, обвинив водителя в том, что он его сбил.
Перепалка пассажира с водителем длилась несколько минут. Молодой мужчина возмущался, что водитель даже не извинился перед ним за произошедшее. В ходе выяснения отношений и тот, и другой пускали в ход кулаки. Конфликт долгое время безуспешно пытались остановить пассажиры, среди которых были в основном женщины. Некоторые, не выдержав накала страстей в салоне, предпочли покинуть маршрутку и дождаться следующую.
Пассажир в конечном итоге также вышел из маршрутки, забрав свои вещи, откликнувшись на призыв одной женщины простить друг друга.
Видео Жесть Волгограда t.me

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