Общество

В Волгограде коммунальщики заарканили бревно в канализационном коллекторе

Общество 22.12.2024 11:55
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22.12.2024 11:55


В Волгограде коммунальные службы вновь предотвратили аварию на магистральной канализационной линии. Как сообщает ИА «Высота 102», специалисты во время осмотра одного из коллекторов обнаружили бревно.

- В Дзержинском районе во время проведения планово-предупредительных работ сотрудники «Концессий» вытащили огромное бревно. Если бы посторонний предмет не был бы своевременно удалён, на этом участке за считанные дни мог образоваться крупный засор, - подчеркнули в «Концессии водоснабжения».

Отметим, ранее коммунальщики неоднократно вытаскивали из канализации предметы гардероба, кирпичи и даже автомобильные шины.

Фото: «Концессии водоснабжения»

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