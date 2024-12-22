В Волгограде коммунальщики заарканили бревно в канализационном коллекторе





В Волгограде коммунальные службы вновь предотвратили аварию на магистральной канализационной линии. Как сообщает ИА «Высота 102», специалисты во время осмотра одного из коллекторов обнаружили бревно.

- В Дзержинском районе во время проведения планово-предупредительных работ сотрудники «Концессий» вытащили огромное бревно. Если бы посторонний предмет не был бы своевременно удалён, на этом участке за считанные дни мог образоваться крупный засор, - подчеркнули в «Концессии водоснабжения».

Отметим, ранее коммунальщики неоднократно вытаскивали из канализации предметы гардероба, кирпичи и даже автомобильные шины.

Фото: «Концессии водоснабжения»