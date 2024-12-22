



Накануне в Санкт-Петербурге по горячим следам был задержан уроженец Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина подозревается в убийстве молодой женщины.







- 21 декабря злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения в комнате хостела на улице Коломенской, в ходе конфликта нанес своей знакомой множественные удары ножом в область шеи, а также руками и ногами, - рассказали журналистам в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

От полученных ранений спутница волгоградца скончалась на месте. Испугавшись содеянного, мужчина поспешил скрыться с места преступления, однако уже через несколько часов был задержан правоохранителями.

Отметим, следователями уже проведён осмотр злополучной комнаты в хостеле, назначены необходимые экспертизы. На время расследования волгоградец будет взят под стражу. Уже в ближайшее время следствие планирует предъявить ему обвинение.

Фото и видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу