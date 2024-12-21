В Волжском прошел парад странных елок

Общество 21.12.2024 20:53
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21.12.2024 20:53
Елка из стремянки со спасательными жилетами, елка ВДВ и елка-полочка – такие оригинальные новогодние красавицы представили на первом в Волжском «Параде елок», который прошел сегодня, 21 декабря, на площади Ленина.
Все «участницы» парада — неповторимые и по-своему прекрасные, признали организаторы конкурса. Как рассказали V102.RU в администрации городского округа Волгоградской области, итоги конкурса на самую оригинальную и креативную елку объявят в январе 2025 года.
Фото Открытый Волжский VK.com
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