В Волгограде чиновники пообещали очистить улицы от проводов в 2025 году





Комитет информационных технологий Волгоградской области отчитался о борьбе с «паутиной» из проводов, которая опоясала многие улицы Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», специалисты завершили монтаж 7,5 км волоконно-оптических линий связи и демонтаж 4,5 км старых воздушных сетей в границах улиц Краснознаменская, Комсомольская и пр. Ленина в Центральном районе.

По признанию чиновников, этот участок улично-дорожной сети стал пилотным, где отрабатывается производство соответствующих работ. В дальнейшем полученный опыт должен быть проанализирован и распространён как минимум на весь исторический центр.

Несмотря на то что коммуникации уже проложены, волгоградцы пока ещё могут наблюдать пучки проводов на ул. Краснознаменской. Но, как заверяют специалисты, это временно. В начале 2025 года в подземные кабель-каналы будут спрятаны ещё 4,9 км сетей, одновременно специалисты демонтируют с опор 14 км линий связи.

В 2024 году в Центральном районе Волгограда стартовали работы по комплексному обновлению ул. Краснознаменской. Здесь был уложен новый асфальт, установлены приборы уличного освещения, обустроены современные тротуары, произведена высадка деревьев, кустарников и газона. Завершается обновление трамвайной линии.

Отметим, в сентябре губернатор Андрей Бочаров проинспектировал ход производства работ и поставил перед властями задачу по освобождению этой территории от излишнего нагромождения проводов.

Фото: администрация Волгоградской области