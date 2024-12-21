



Волжский городской суд Волгоградской области обязал городскую клиническую больницу №3 выплатить пациентке 270 тысяч рублей за протез, которые она приобрела для проведения операции после полученного перелома шейки бедра. Как сообщает V102.RU со ссылкой на решение суда, с иском о защите прав пациентки выступила прокуратура Волжского. Волжский городской суд Волгоградской области обязал городскую клиническую больницу №3 выплатить пациентке 270 тысяч рублей за протез, которые она приобрела для проведения операции после полученного перелома шейки бедра. Как сообщает V102.RU со ссылкой на решение суда, с иском о защите прав пациентки выступила прокуратура Волжского.

В 2023 году пожилая женщина после падения на тротуаре получил тяжелую травму и была госпитализирована в приемный покой больницы №3. Пенсионерке в приемном покое заявили, что в настоящее время в медучреждении нужного протеза нет и предложили ей приобрести его самостоятельно, дав номер телефона индивидуального предпринимателя, у которого его можно купить. В итоге пациентке пришлось приобрести медизделие производства США за 270 тысяч рублей. Эндопротез привезли прямо в больницу, после чего женщине дали на подпись договор о пожертвовании медучреждению данного протеза, она его подписала, после чего ее прооперировали.Впоследствии пенсионерка пояснит, что из-за болезненного состояния, в котором она находилась, она не совсем понимала, что подписывает. При этом, утверждала волжанка, врачи не довели до нее информацию, что этот протез можно было приобрести за счет средств обязательного медицинского страхования.В дело вмешалась прокуратура, которая внесла дисциплинарное взыскания в виде замечания заведующему отделения травматологии и ортопедии больницы №3.В представлении также было указано о принятии незамедлительных мер по устранению нарушений требований действующего законодательства и недопущению подобного впредь. Однако, говорится в решении суда, меры по восстановлению прав граждан, которые приобретали изделия, включенные в перечень имплантов с учетом стандартов медпомощи, приняты не были. После чего прокурор вынес постановление о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании и возбуждении уголовного дела.Между тем, по результатам проверки территориального фонда обязательного медицинского страхования к горбольнице №3 были применены финансовые санкции за дефекты в оказании медпомощи.В итоге суд обязал больницу вернуть пенсионерке потраченные на приобретение эндопротеза, входящего в перечень жизненно необходимых медизделий, 270 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу. Ответчик обжаловал его в апелляционной инстанции.Напомним, в августе 2024 года со своей должности ушел главный врач больницы №3 Волжского Дмитрий Шипунов. Тогда в облкомздраве поясняли, что он уволился по собственному желанию.