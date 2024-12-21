В Волгограде дожигают остатки тракторного завода

Видео t.me/vlgchp
Происшествия 21.12.2024 17:01
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21.12.2024 17:01
Видео t.me/vlgchp
Сегодня, 21 декабря, в Волгограде вновь произошел пожар на руинах тракторного завода. Как сообщает V102.RU, очевидцы сняли клубы дыма около ТЦ «Семь звезд» за площадью Дзержинского. В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что на территории бывшего завода горел мусор на площади 80 кв.м. Огонь локализован в 16.28 ч.Напомним, развалины тракторного завода горят в Волгограде уже не в первый раз.
Видео t.me/vlgchp
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