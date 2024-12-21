В Волгограде от инсульта скончался 21-летний футболист ОФЛ

В Волгограде скончался 21-летний футболист Владислав Дьяченко. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Объединенную футбольную лигу, Владислава не стало 20 декабря. Накануне у молодого человека случился инсульт, после чего он впал в кому и так и не пришел в себя.
- Футбольное сообщество потрясла ужасная новость. Скоропостижно скончался прекрасный, жизнерадостный человек, который всегда был готов бороться до самого конца на поле и за его пределами, Владислав Дьяченко,
- говорится в опубликованном некрологе.
Владислав выступал за «Зенит» от одноименной спортшколы №11, также был членом сборной Палласовки в областном чемпионате 2023 года.
Фото ОФЛ