Общество

В Волгограде от инсульта скончался 21-летний футболист ОФЛ

Общество 21.12.2024 15:39
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21.12.2024 15:39


В Волгограде скончался 21-летний футболист Владислав Дьяченко. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Объединенную футбольную лигу, Владислава не стало 20 декабря. Накануне у молодого человека случился инсульт, после чего он впал в кому и так и не пришел в себя.
- Футбольное сообщество потрясла ужасная новость. Скоропостижно скончался прекрасный, жизнерадостный человек, который всегда был готов бороться до самого конца на поле и за его пределами, Владислав Дьяченко, - говорится в опубликованном некрологе.
Владислав  выступал за «Зенит» от одноименной спортшколы №11, также был членом сборной Палласовки в областном чемпионате 2023 года.
Фото ОФЛ

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