В Волжском 78-летний пенсионер стал жертвой пожара в собственном доме

22 декабря стали известны подробности пожара в жилом доме на территории посёлка Краснооктябрьский города Волжского Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», жертвой ЧП стал пенсионер.
- К сожалению, есть пострадавший — мужчина 1946 г. р. Причина пожара устанавливается, — рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.
Напомним, как ранее стало известно, первые сообщения о пожаре поступили к спасателям сегодня в 12:17. Как впоследствии выяснилось, пламенем оказался объят частный жилой дом и примыкающий к нему гараж.
Фото из архива ИА «Высота 102»