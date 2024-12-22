Происшествия

В Волжском 78-летний пенсионер стал жертвой пожара в собственном доме

Происшествия 22.12.2024 18:40
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22.12.2024 18:40


22 декабря стали известны подробности пожара в жилом доме на территории посёлка Краснооктябрьский города Волжского Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», жертвой ЧП стал пенсионер.

- К сожалению, есть пострадавший — мужчина 1946 г. р. Причина пожара устанавливается, — рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Напомним, как ранее стало известно, первые сообщения о пожаре поступили к спасателям сегодня в 12:17. Как впоследствии выяснилось, пламенем оказался объят частный жилой дом и примыкающий к нему гараж.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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