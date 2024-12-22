Под Волгоградом комиссовали побывавшего в заложниках начальника ИК-19





В Суровикино Волгоградской области исправительную колонию №19 возглавил Алексей Кручинин. Как сообщает ИА «Высота 102», подполковник внутренней службы сменил на этом посту пострадавшего во время бунта от рук радикалов Андрея Девятова.

Назначение состоялось 13 декабря, однако широкой общественности известно о нём стало только сейчас.

- У нас действительно в ИК-19 новый начальник. Соответствующая информация нами была оперативно размещена на официальной странице учреждения на сайте УФСИН России. Андрей Девятов был уволен на пенсию, - рассказали журналистам в УФСИН России по Волгоградской области

Представитель регионального управления федерального органа не смог прокомментировать причины досрочного увольнения офицера, однако, по информации собственных источников ИА «Высота 102», такое решение было принято в связи с проблемами со здоровьем, которые возникли у бывшего руководителя после событий лета 2024 года.

Напомним, 23 августа в ИК-19 произошло вооружённое нападение радикалов на сотрудников исправительного учреждения. В результате от рук злоумышленников погибли четыре сотрудника УФСИН, ещё несколько человек были взяты в заложники. Нападавшие были ликвидированы спецподразделениями.

В числе заложников, которым удалось выжить, оказался и бывший начальник колонии Андрей Девятов. Впоследствии за его жизнь боролись врачи. Санавиацией он был доставлен из Суровикинской ЦРБ в одну из больниц Волгограда.

Фото: УФСИН России по Волгоградской области