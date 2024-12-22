В Волжском пожарные тушат частный дом в посёлке Краснооктябрьском





В Волжском Волгоградской области на территории малоэтажного жилого массива посёлка Краснооктябрьский вспыхнул частный жилой дом. Столб густого чёрного дыма напугал многих местных жителей. По словам очевидцев, произошедшему предшествовал некий хлопок.

Как сообщает ИА «Высота 102», на месте происшествия уже работают экстренные службы.

- В 12:17 поступило сообщение о пожаре в посёлке Краснооктябрьский. Здесь горит дом и пристроенный к нему гараж. Площадь пожара устанавливается. В настоящее время расчёты производят тушение, — подчеркнули в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, о пострадавших в пожаре в настоящее время не сообщается.

Фото и видео: Жесть Волжский / t.me